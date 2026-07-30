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Во время массированной атаки РФ по Украине неизвестный объект залетел в Польшу: первая реакция Варшавы
После падения неизвестного объекта в Польше Туск срочно созвал совещание.
Во время российской атаки на Украину 30 июля в соседней Польше рухнул неизвестный объект, нарушивший воздушное пространство страны. В Люблинском воеводстве, частично граничащем со Львовской областью, раздавались сирены и произошли взрывы.
Что известно о реакции Варшавы, читайте в материале ТСН.ua.
Премьер Дональд Туск заявил, что во время массированного российского ракетного удара по западной Украине было нарушено воздушное пространство Польши.
«Я созвал координационную группу с участием Министра обороны и соответствующих служб, которые уже много часов работают на месте происшествия и систематически предоставляют мне информацию о всех его обстоятельствах», — добавил он.
В то же время министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камиш заявил о «чрезвычайно сложной ночи» для польских систем противовоздушной обороны, наблюдения и выявления угроз.
По его словам, «информация непрерывно передавалась и координировалась соответствующими службами, а также достигла важнейших лиц в нашей стране».
«Сейчас продолжается расследование типа упавшего вблизи Тарнава-Колония объекта», — добавил министр национальной обороны.
Напомним, сегодня на рассвете в польском Люблине звучала воздушная тревога. Сирены раздались во время российской атаки на Украину. В частности, при ударах по Львову.
Жители воеводства жаловались на взрывы. Утром в Тарнава-Колонии обнаружили обширный воронку от падения неизвестного объекта. Отмечается, что он нарушил воздушное пространство Польши около 03:40, а затем исчез из радиолокационных показателей.