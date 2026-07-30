Убийство врача на ВВК всколыхнуло Киев: депутаты требуют усилить наказание для нападавших

Медик / © Pixabay

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После жестокого убийства хирурга во время прохождения ВВК в Киеве нардепы призывают парламент немедленно принять законопроект об ужесточении ответственности за нападения на медиков. Документ предусматривает суровое наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

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Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования обратился к парламенту с призывом ускорить рассмотрение законопроекта №10221, который должен ужесточить уголовно-правовую защиту медицинских работников.

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В Комитете сообщили, что толчком к этому стала трагедия, произошедшая 29 июля в одном из столичных ТЦК и СП. Во время прохождения военно-врачебной комиссии мужчина напал с ножом на врача-хирурга прямо в ее кабинете. Полученные ранения оказались смертельными.

«Насилие в отношении медицинских работников недопустимо. Люди, которые ежедневно спасают жизнь и оказывают медицинскую помощь украинцам, должны быть защищены при выполнении своих профессиональных обязанностей», — отметили в парламенте.

В Комитете отметили, что законопроект №10221 призван усилить уголовно-правовую защиту:

медицинских работников,

сотрудников экстренной медицинской помощи,

аптечных заведений,

специалистов по реабилитации,

спасателей.

В частности, документ предлагает ввести более суровое наказание за угрозы и нападения на представителей этих профессий. За отдельные преступления законопроект предусматривает наказание в размере до 12 лет заключения.

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Также в Комитете отметили, что уже обращались в Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, определенный главным по подготовке этого законопроекта, с просьбой ускорить его рассмотрение.

Кроме этого, вопрос определения законопроекта №10221 одним из приоритетных для рассмотрения парламентом обсуждали во время встречи с главой парламента Русланом Стефанчуком.

Следует отметить, что документ был зарегистрирован еще 7 ноября 2023 года.

Законопроект об усилении ответственности за нападения на медиков — что он предусматривает

Законопроект предусматривает расширение перечня профессий, которые получат усиленную уголовно-правовую защиту. В него предлагают включить медицинских работников, сотрудников системы экстренной медицинской помощи, аптечных заведений, специалистов по реабилитации и спасателей. Кроме того, депутаты предлагают дополнить Уголовный кодекс Украины новыми статьями 350-1 и 350-2.

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В частности, предлагается установить ответственность за:

угрозу убийством, насилием, уничтожением или повреждением имущества — наказание в виде исправительных работ сроком до двух лет, ареста до шести месяцев, ограничения свободы до трех лет или лишения свободы на тот же срок;

преднамеренное нанесение побоев, легких, средней тяжести или тяжких телесных повреждений — наказание от ограничения свободы до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, а в отдельных случаях — от пяти до 12 лет заключения;

убийство или покушение на убийство — наказание в виде лишения свободы от девяти до 15 лет или пожизненного заключения;

захват или удержание человека как заложника — заключение на срок от восьми до 15 лет.

Напомним, в Киеве во время прохождения ВВК в помещении Подольского районного ТЦК мужчина, которого доставила полиция за нарушение воинского учета, нанес смертельные ножевые ранения врачу-хирургу. Нападавшего задержали на месте, правоохранители выясняют обстоятельства трагедии.

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