Владимир Путин. / © Associated Press

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В Кремле опровергли подготовку новой мобилизации в России. Вероятно, такие заявления имеют целью снизить общественную обеспокоенность на фоне слухов о возможном призыве. В то же время это может свидетельствовать, что «фюрер» Владимир Путин стремится подольше избегать привлечения обязательного резерва, делая ставку на набор добровольцев для пополнения армии.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Прихвостень Кремля и заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что сообщения о подготовке РФ к мобилизации являются ложными провокациями и украинской пропагандой. Якобы она направлена на дестабилизацию в преддверии выборов в Госдуму в сентябре 2026-го.

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По его словам, Россия не нуждается в мобилизации, потому что якобы полностью удовлетворила потребности в наборе, набрав около 200 тыс. человек на контрактную военную службу и 16 тыс. добровольцев в течение первой половины этого года. Медведев также заявил, что РФ за тот же период набрала около 40 тыс. военных для службы в рядах войск беспилотных систем.

Аналитики отмечают, что глава Комитета обороны Государственной думы России Андрей Картополов и пропагандист Владимир Соловьев недавно также отвергли перспективы мобилизации.

«Опровержение Кремля, вероятно, является ответом на многочисленные новые сообщения и законы, свидетельствующие о подготовке РФ к проведению мобилизации», — говорится в отчете.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на разведку заявил, что войска РФ готовятся начать новую, «значительную» волну мобилизации осенью 2026 года, и что Путин активно принимает малоизвестные подготовительные меры для потенциальной мобилизации 500 тыс. военнослужащих.

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Известный российский милблогер, чьи публикации о войне регулярно цитируют государственные СМИ РФ, недавно также призвал россиян вступать на военную службу добровольно до того, как Кремль может объявить новую мобилизацию. Такие призывы фактически противоречат заявлениям российского чиновника Дмитрия Медведева, который уверял, что сообщения о возможном наборе в армию якобы ложные.

Российский инсайдерский источник также утверждает, что государственная Объединенная судостроительная корпорация недавно повысила критерии для специалистов, которые будут освобождены от обязательного резервного призыва, фактически освободив больше рабочей силы для потенциальной мобилизации.

В июле 2026-го правительство страны-агрессора приняло многочисленные законы, возможно, в рамках подготовки к мобилизации, в частности, законы, позволяющие лицам с судимостью подписывать контракты на военную службу с Министерством обороны во время официальных периодов мобилизации. Москва также рассматривает новые ограничения для российского населения, чтобы подавить сопротивление мобилизации.

«Постоянный акцент Кремля на вербовке добровольцев свидетельствует, что Путин продолжает неэффективный и дорогостоящий набор добровольцев, который проводит Россия, одновременно взвешивая свои варианты формирования сил», — говорится в отчете.

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Украинский Центр противодействия дезинформации отмечает, что субъекты РФ постоянно увеличивают надбавки за вступление в добровольцы, а Ханты-Мансийский автономный округ и Республика Дагестан предлагают новобранцам надбавки за вступление до 4,1 миллиона рублей.

Однако, заявляют в Институте, кампания по набору добровольцев все чаще не достигает своих целей по набору на 2026 год на фоне роста потерь на поле боя.

Как сообщалось, рупоры Кремля бунтуют и требуют правды о ситуации на фронте. Поскольку заявления военного командования не отвечают реалиям на поле боя. В частности, из-за ложных сообщений о якобы успешных наступательных действиях оккупационной армии.

Кроме того, Кремль боится беспорядков из-за новой мобилизации . Некоторые представители служб безопасности стремятся к внедрению в РФ более жестких наказаний за нарушение валютного законодательства, а также к усилению контроля над иностранными активами, ограничению виртуальных частных сетей (VPN) и введению выездных виз.

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