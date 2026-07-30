Володимир Путін. / © Associated Press

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У Кремлі заперечили підготовку нової мобілізації в Росії. Ймовірно, такі заяви мають на меті знизити суспільне занепокоєння на тлі чуток про можливий призов. Водночас це може свідчити, що «фюрер» Володимир Путін прагне якомога довше уникати залучення обов’язкового резерву, роблячи ставку на набір добровольців для поповнення війська.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Прихвостень Кремля і заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв заявив, мовляв, повідомлення про підготовку РФ до мобілізації є хибними провокаціями і нібито українською пропагандою. Нібито вона спрямована на дестабілізацію напередодні виборів до Держдуми у вересні 2026-го.

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З його слів, Росія буцімто не має потреби в мобілізації, бо нібито повністю задовольнила потреби в наборі, набравши близько 200 тис. осіб на контрактну військову службу та 16 тис. добровольців протягом першої половини цього року. Медведєв також заявив, що РФ за той самий період набрала близько 40 тис. військових для служби в лавах військ безпілотних систем.

Аналітики зауважують, що голова Комітету оборони Державної думи Росії Андрій Картополов та пропагандист Володимир Соловйов нещодавно також відкинули перспективи мобілізації.

«Спростування Кремля, ймовірно, є відповіддю на численні нові повідомлення та закони, які свідчать про підготовку РФ до проведення мобілізації», — йдеться у звіті.

Водночас президент України Володимир Зеленський з посиланням на розвідку заявив, що війська РФ готуються розпочати нову, «значну» хвилю мобілізації восени 2026 року, і що Путін активно вживає маловідомих підготовчих заходів для потенційної мобілізації 500 тис. військовослужбовців.

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Відомий російський мілблогер, чиї публікації про війну регулярно цитують державні ЗМІ РФ, нещодавно також закликав росіян вступати на військову службу добровільно — до того, як Кремль може оголосити нову мобілізацію. Такі заклики фактично суперечать заявам російського посадовця Дмитра Медведєва, який запевняв, що повідомлення про можливий набір до війська є нібито неправдивими.

Російське інсайдерське джерело також стверджує, що державна Об’єднана суднобудівна корпорація нещодавно підвищила критерії для спеціалістів, які будуть звільнені від обов’язкового резервного призову, фактично звільнивши більше робочої сили для потенційної мобілізації.

У липні 2026-го уряд країни-агресорки ухвалив численні закони, можливо, в межах підготовки до мобілізації, зокрема закони, що дозволяють особам з судимістю підписувати контракти на військову службу з Міністерством оборони під час офіційних періодів мобілізації. Москва також розглядає нові обмеження для російського населення, щоб придушити опір мобілізації.

«Постійний акцент Кремля на вербуванні добровольців свідчить, що Путін продовжує неефективний та дорогий набір добровольців, який проводить Росія, одночасно зважуючи свої варіанти щодо формування сил», — йдеться у звіті.

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Український центр протидії дезінформації зауважує, суб’єкти РФ постійно збільшують надбавки за вступ до добровольців, а Ханти-Мансійський автономний округ та Республіка Дагестан пропонують новобранцям надбавки за вступ до 4,1 мільйона рублів.

Однак, заявляють в Інституті, кампанія з набору добровольців дедалі частіше не досягає своїх цілей щодо набору на 2026 рік на тлі зростання втрат на полі бою.

Як повідомлялося, рупори Кремля бунтують і вимагають правди про ситуацію на фронті. Адже заяви військового командування не відповідають реаліям на полі бою. Зокрема, через неправдиві повідомлення про нібито успішні наступальні дії окупаційної армії.

Окрім того, Кремль боїться заворушень через нову мобілізацію. Деякі представники служб безпеки прагнуть запровадження в РФ більш жорстких покарань за порушення валютного законодавства, посилення контролю над іноземними активами, обмеження віртуальних приватних мереж (VPN) та запровадження виїзних віз.

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