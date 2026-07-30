Повінь в Індії / © Associated Press

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Екстремальні мусонні дощі спричинили масштабні повені та зсуви ґрунту в Індії. Кількість загиблих від повені в індійському штаті Ассам зросла до 78 осіб.

Про це повідомляє India Today.

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Зокрема, понад 300 тисяч людей у семи округах продовжують перебувати в скрутному становищі.

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Зазначається, що паводкові води завдали руйнувань та продовжують впливати на 21 округ та 551 село, тоді як 21 523,08 гектара посівних площ залишаються затопленими.

Індію затопило / © Associated Press

Управління з питань ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій повідомило, що понад 16 500 переміщених осіб знайшли притулок у 71 таборі для біженців, а ще понад 72 тисячі осіб отримують допомогу через 30 центрів розподілу гуманітарної допомоги.

Аналогічна ситуація склалася й у сусідніх країнах, пише The Guardian.

У східному Афганістані тривалі зливи зруйнували будинки з каменю та глини. Житель Дур-Баби Анар Гюль розповів, що ніколи не бачив такого дощу, а його сусід Саїд Афсар Садат зауважив, що дощі з кожним роком стають інтенсивнішими, руйнують дороги та знищують посіви. Повені в Афганістані забрали життя десятків людей, ще більше вважаються зниклими безвісти. Схожа ситуація спостерігається в Індії, Бангладеш і Пакистані.

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У Китаї рівень води в багатьох річках перевищив критичні позначки. Зсув ґрунту в Чунціні та повінь у провінції Ганьсу забрали десятки життів. Тайфун «Ноул» спричинив масову евакуацію в провінції Гуандун, а попередній тайфун Майсак затопив Гуансі, внаслідок чого зі зміїних ферм утекли сотні змій.

Раніше йшлося про те, зміна клімату вже змінює не лише силу повеней, а й час їх настання — у багатьох регіонах світу вони зміщуються від звичних дат. За даними досліджень, при потеплінні на 1,5°C час найбільших повеней може зсунутися більш ніж на тиждень приблизно на половині суші Землі, що критично для систем захисту та прогнозування. Фахівці наголошують: традиційні «календарі повеней» більше не працюють, тому планування безпеки та управління водними ресурсами потрібно переглядати.

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