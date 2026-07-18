Повінь в Техасі / © Associated Press

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Потужні зливи накрили південний Техас — загинули двоє осіб, сотні людей постраждали через потужну стихію.

Про це повідомляє CNN.

У південному Техасі вже випало приблизно стільки опадів, скільки зазвичай випадає за цілий рік.

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Зливи перетворили вулиці на річки / © Associated Press

Національна метеорологічна служба повідомила, що штормова активність починає наростати в різних частинах Техасу.

Негода у Техасі / © Associated Press

Один із загиблих — 65‑річний Джон Марк Стюард — його змило разом із мобільним будинком. Також загинув 74‑річний чоловік, ім’я якого не розкривають, під час руху поблизу Увалде. Його тіло було в виявлено після того, як поліцейські помітили його транспортний засіб у воді.

Негода у Техасі наробила лиха / © Associated Press

Негода у Техасі / © Associated Press

Нагадаємо, зміна клімату вже змінює не лише силу повеней, а й час їх настання — у багатьох регіонах світу вони зміщуються від звичних дат.

За даними досліджень, при потеплінні на 1,5°C час найбільших повеней може зсунутися більш ніж на тиждень приблизно на половині суші Землі, що критично для систем захисту та прогнозування. Фахівці наголошують: традиційні «календарі повеней» більше не працюють, тому планування безпеки та управління водними ресурсами потрібно переглядати.

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