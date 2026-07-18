ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
452
Час на прочитання
1 хв

Смертельна повінь: випала річна норма опадів, людей зносить у будинках — фото

Негода раптово вдарила по США — затоплені дороги, зруйновані будинки і загиблі люди.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Повінь в Техасі

Повінь в Техасі / © Associated Press

Потужні зливи накрили південний Техас — загинули двоє осіб, сотні людей постраждали через потужну стихію.

Про це повідомляє CNN.

У південному Техасі вже випало приблизно стільки опадів, скільки зазвичай випадає за цілий рік.

Зливи перетворили вулиці на річки / © Associated Press

Зливи перетворили вулиці на річки / © Associated Press

Національна метеорологічна служба повідомила, що штормова активність починає наростати в різних частинах Техасу.

Негода у Техасі / © Associated Press

Негода у Техасі / © Associated Press

Один із загиблих — 65‑річний Джон Марк Стюард — його змило разом із мобільним будинком. Також загинув 74‑річний чоловік, ім’я якого не розкривають, під час руху поблизу Увалде. Його тіло було в виявлено після того, як поліцейські помітили його транспортний засіб у воді.

Негода у Техасі наробила лиха / © Associated Press

Негода у Техасі наробила лиха / © Associated Press

Негода у Техасі / © Associated Press

Негода у Техасі / © Associated Press

Нагадаємо, зміна клімату вже змінює не лише силу повеней, а й час їх настання — у багатьох регіонах світу вони зміщуються від звичних дат.

За даними досліджень, при потеплінні на 1,5°C час найбільших повеней може зсунутися більш ніж на тиждень приблизно на половині суші Землі, що критично для систем захисту та прогнозування. Фахівці наголошують: традиційні «календарі повеней» більше не працюють, тому планування безпеки та управління водними ресурсами потрібно переглядати.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
452
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie