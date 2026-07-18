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Смертельна повінь: випала річна норма опадів, людей зносить у будинках — фото
Негода раптово вдарила по США — затоплені дороги, зруйновані будинки і загиблі люди.
Потужні зливи накрили південний Техас — загинули двоє осіб, сотні людей постраждали через потужну стихію.
Про це повідомляє CNN.
У південному Техасі вже випало приблизно стільки опадів, скільки зазвичай випадає за цілий рік.
Національна метеорологічна служба повідомила, що штормова активність починає наростати в різних частинах Техасу.
Один із загиблих — 65‑річний Джон Марк Стюард — його змило разом із мобільним будинком. Також загинув 74‑річний чоловік, ім’я якого не розкривають, під час руху поблизу Увалде. Його тіло було в виявлено після того, як поліцейські помітили його транспортний засіб у воді.
Нагадаємо, зміна клімату вже змінює не лише силу повеней, а й час їх настання — у багатьох регіонах світу вони зміщуються від звичних дат.
За даними досліджень, при потеплінні на 1,5°C час найбільших повеней може зсунутися більш ніж на тиждень приблизно на половині суші Землі, що критично для систем захисту та прогнозування. Фахівці наголошують: традиційні «календарі повеней» більше не працюють, тому планування безпеки та управління водними ресурсами потрібно переглядати.