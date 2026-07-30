Удар РФ по Україні: Нікітюк, Кароль, Єфросиніна й інші відреагували та показали, як пережили ніч

Леся Нікітюк, Тіна Кароль і атака по Львову

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У ніч проти 30 липня Росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши ракети та ударні безпілотники.

Під ворожими снарядами опинилися Київ, Львів, Кривий Ріг, Полтавщина, Київщина та інші регіони. Внаслідок ударів є загиблі, десятки поранених і масштабні руйнування.

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У Львові одна з російських ракет влучила у житловий будинок. За попередніми даними, постраждали десятки людей, серед них — діти. У Києві внаслідок атаки спалахнули пожежі, а у Кривому Розі російський удар по приватному будинку, де проживала багатодітна родина, забрав життя щонайменше шістьох людей, серед яких троє дітей. На місцях тривають рятувальні роботи.

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Трагічні події не залишили байдужими українських знаменитостей. Вони від самого ранку публікують кадри наслідків обстрілів у фотоблогах, розповідають, як самі пережили ніч в укриттях, і висловлюють співчуття постраждалим.

Леся Нікітюк

Телеведуча емоційно відреагувала на трагедію, опублікувавши кадри наслідків російських ударів.

«Кривий Ріг. Передмістя. Будинок багатодітної родини. Я навіть не хочу дописувати цю історію… Мої співчуття. Це просто жах, біль і ненависть. Львів. Люди допомагають розбирати завали, під якими люди. Невинні люди, по яким б’ють ракети!» — довела до мурах зірка.

Зірки відреагували на обстріл України 30 липня

Зірки відреагували на обстріл України 30 липня

Катерина Осадча

Зірки відреагували на обстріл України 30 липня

Соломія Вітвіцька

Вагітна телеведуча також показала моторошні кадри після ворожої атаки й висловила підтримку українцям, які цієї ночі втратили свої домівки та рідних.

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Зірки відреагували на обстріл України 30 липня

Оля Полякова

Зірки відреагували на обстріл України 30 липня

Марина Узєлкова

Зірки відреагували на обстріл України 30 липня

Даша Кацуріна

Бізнесвумен показала, що під час повітряної тривоги разом із сином Іваном та донькою Сашею перебувала в укритті. Особливо болючим стало її зізнання про дитинство сина, яке минуло під звуки сирен.

«Ваня не знає реальність без війни. Йому п’ять, він в кайфі, бо сьогодні пізніше лягаємо. Мама спить поруч та дивимось айпад в ліжку», - щемко написала зірка.

Зірки відреагували на обстріл України 30 липня

Тарас Цимбалюк

Зірки відреагували на обстріл України 30 липня

Тіна Кароль

Співачка лаконічно, але дуже емоційно відреагувала на трагедію. Вона опублікувала чорне тло із назвою одного з постраждалих міст, висловивши таким чином свій біль і підтримку.

Зірки відреагували на обстріл України 30 липня

Маша Єфросиніна

Ведуча розповіла, що тривожну ніч провела в укритті разом із сином Сашком. Вона також показала, як стежила за картою повітряних тривог і напрямками ворожих атак, поки Україна знову переживала одну з найважчих ночей.

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Зірки відреагували на обстріл України 30 липня

Українські знаменитості вкотре наголосили: Росія продовжує цілеспрямовано атакувати мирні міста, а кожна така ніч забирає життя, руйнує домівки й залишає тисячі людей із болем, який неможливо описати словами.

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