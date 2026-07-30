На картку українцям можуть надійти додаткові 3100 гривень: кого стосується виплата

Виплати

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Окремі категорії українців отримають разову грошову допомогу до Дня Незалежності. Розмір виплати становитиме від 450 до 3100 гривень залежно від статусу людини.

Це передбачено постановою Кабінету міністрів України №602.

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Хто і скільки отримає

Допомогу виплачуватимуть у таких розмірах:

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3100 гривень — особам з інвалідністю внаслідок війни I групи та колишнім малолітнім в’язням концтаборів, гетто й інших місць примусового тримання з інвалідністю I групи;

2900 гривень — особам з інвалідністю внаслідок війни II групи;

2700 гривень — особам з інвалідністю внаслідок війни III групи;

1000 гривень — учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, а також колишнім неповнолітнім в’язням концтаборів і гетто;

650 гривень — членам сімей загиблих ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, а також дружинам і чоловікам померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни або учасників бойових дій, які не одружилися вдруге;

450 гривень — учасникам війни, колишнім в’язням концтаборів, людям, яких насильно вивезли на примусові роботи, та дітям партизанів.

Як отримати допомогу

Порядок виплати залежить від статусу отримувача.

Пенсіонерам і пільговикам допомогу нарахують автоматично разом із пенсією за серпень. Подавати додаткову заяву їм не потрібно.

Чинним військовослужбовцям кошти перерахують на рахунки військових частин на підставі заявок командування.

Люди, які не отримують пенсію та не проходять військову службу, мають самостійно звернутися до Пенсійного фонду України. Подати заяву можна:

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особисто в сервісному центрі ПФУ;

через ЦНАП;

онлайн через вебпортал Пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Якщо людина набула права на допомогу до 24 серпня, але не отримала кошти до 1 жовтня, вона зможе звернутися по виплату пізніше.

Нагадаємо, українці, які досягли пенсійного віку та мають необхідний страховий стаж, можуть суттєво збільшити розмір своїх майбутніх виплат, якщо свідомо відкладуть вихід на пенсію та продовжать працювати.

За даними Пенсійного фонду України, за кожен повний місяць відстрочки до 5 років пенсія зростає на 0,5%, наприклад, +6% за рік чи +12% за 2 роки. Якщо ж відкласти призначення пенсії на понад 5 років, кожен додатковий місяць додає 0,75% — зокрема, відстрочка пенсії на 6 років підвищить виплату на 54%.

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