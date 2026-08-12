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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
24
Час на прочитання
1 хв

День ангела 19 серпня: кого та як вітати з іменинами

19 серпня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який день ангела 19 серпня

Який день ангела 19 серпня / © pexels.com

Хто святкує день ангела 19 серпня

19 серпня 2026 року привітайте з іменинами Андрія, Миколу, Тимофія.

Андрій — давньогрецьке походження, означає «мужній». В дитинстві цілеспрямований, відважний. В дорослому віці стає практичним, безтурботним.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як «переможець народів». В дитинстві спокійний, тихий. В дорослому віці стає впертим, впевненим у собі.

Тимофій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «той, хто прославляє Бога». В дитинстві чемний, енергійний. В дорослому віці стає привабливим, справедливим.

День ангела 19 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 19 серпня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 19 серпня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Прийми щирі вітання з іменинами! Нехай кожен день приносить радість, душевний спокій і нові можливості для щастя.

***

З Днем ангела тебе! Бажаю, щоб твій небесний захисник завжди підтримував тебе, а серце було наповнене любов’ю та гармонією.

***

Вітаю з іменинами! Нехай ангел-охоронець дарує тобі натхнення, сили долати труднощі та багато світлих моментів у житті.

***

У День ангела бажаю тобі добра, радості, міцного здоров’я та здійснення бажань. Нехай кожен крок буде благословенним.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди панують мир, любов, достаток і щасливі миті поруч із рідними людьми.

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