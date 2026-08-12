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День ангела 19 серпня: кого та як вітати з іменинами
19 серпня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 19 серпня
19 серпня 2026 року привітайте з іменинами Андрія, Миколу, Тимофія.
Андрій — давньогрецьке походження, означає «мужній». В дитинстві цілеспрямований, відважний. В дорослому віці стає практичним, безтурботним.
Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як «переможець народів». В дитинстві спокійний, тихий. В дорослому віці стає впертим, впевненим у собі.
Тимофій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «той, хто прославляє Бога». В дитинстві чемний, енергійний. В дорослому віці стає привабливим, справедливим.
День ангела 19 серпня — душевні привітання в прозі
Прийми щирі вітання з іменинами! Нехай кожен день приносить радість, душевний спокій і нові можливості для щастя.
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З Днем ангела тебе! Бажаю, щоб твій небесний захисник завжди підтримував тебе, а серце було наповнене любов’ю та гармонією.
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Вітаю з іменинами! Нехай ангел-охоронець дарує тобі натхнення, сили долати труднощі та багато світлих моментів у житті.
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У День ангела бажаю тобі добра, радості, міцного здоров’я та здійснення бажань. Нехай кожен крок буде благословенним.
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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди панують мир, любов, достаток і щасливі миті поруч із рідними людьми.