- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 75
- Час на прочитання
- 1 хв
У білих карго і вицвілій футболці з рокерським принтом: новий вихід Крістен Стюарт
Акторка з’явилася на вулицях міста у розслабленому аутфіті з гранжевими нотками.
Папараці знову зазнімкували Крістен Стюарт у Нью-Йорку. Акторка вчергове продемонструвала комфортний лук з гранжевими нотками.
На ній була вицвіла темно-сіра футболка з принтом рок-гурту Pixies і підкоченими рукавами. Її Крістен поєднала з широкими білими штанами карго з накладними кишенями та підгорнутими холошами. Взута вона була у темні кросівки.
На обличчя зірка одягла сонцезахисні окуляри, а на шиї був срібний ланцюжок. Лук завершила зачіска, навмисно недбало укладена. Образ Стюарт вийшов розслабленим і трішки бунтарським — у фірмовому стилі акторки.
Нагадаємо, раніше Крістен Стюарт продемонструвала образ у шкіряній сукні з глибоким декольте, яку поєднала з чорними кросівками з салатовими смужками.