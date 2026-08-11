У білих карго і вицвілій футболці з рокерським принтом: новий вихід Крістен Стюарт

Крістен Стюарт / © Getty Images

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Папараці знову зазнімкували Крістен Стюарт у Нью-Йорку. Акторка вчергове продемонструвала комфортний лук з гранжевими нотками.

На ній була вицвіла темно-сіра футболка з принтом рок-гурту Pixies і підкоченими рукавами. Її Крістен поєднала з широкими білими штанами карго з накладними кишенями та підгорнутими холошами. Взута вона була у темні кросівки.

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Крістен Стюарт / © Getty Images

На обличчя зірка одягла сонцезахисні окуляри, а на шиї був срібний ланцюжок. Лук завершила зачіска, навмисно недбало укладена. Образ Стюарт вийшов розслабленим і трішки бунтарським — у фірмовому стилі акторки.

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Нагадаємо, раніше Крістен Стюарт продемонструвала образ у шкіряній сукні з глибоким декольте, яку поєднала з чорними кросівками з салатовими смужками.

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