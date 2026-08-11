Модні в’єтнамки, які зроблять образ дорожчим: цікаві ідеї / © Getty Images

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Ще кілька років тому в’єтнамки асоціювалися переважно з відпусткою, басейном і пляжною сумкою, проте сьогодні ситуація кардинально змінилася. Літом 2026 року ця максимально проста пара взуття остаточно перебирається з категорії «практично» до категорії «модно». Інфлюенсери та прихильники стрітстайлу носять її не лише з купальниками, а й з повсякденними та елегантними образами, про це розповіло видання Who What Wear.

Секрет — у правильній моделі. Сучасні в’єтнамки можуть бути мінімалістичними, фактурними, кольоровими, з принтом, на підборах або танкетці. І саме взуття часто стає тією деталлю, яка перетворює простий комплект із джинсів і футболки на продуманий модний образ.

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«Желейні» в’єтнамки

Якщо ви пам’ятаєте «желейні» босоніжки з кінця 1990-х та початку 2000-х, приготуйтеся до повернення. Такі в’єтнамки повертаються влітку 2026 року, але тепер вони значно стриманіші. Замість блискіток і надмірно яскравих кольорів — прозорі, приглушені та мінімалістичні варіанти.

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Це чудовий спосіб додати трохи ностальгії до сучасного образу, проте не перетворити його на костюм із минулого. Носіть їх із прямими джинсами, шортами, легкою сукнею чи міді спідницею.

Замшеві

Якщо є один матеріал, який миттєво додає взуттю відчуття дорожнечі — це замша. Замшеві в’єтнамки мають значно вишуканіший вигляд за класичні гумові моделі та легко вписуються навіть у зібраніший образ.

М’яка фактура додає літньому комплекту глибини, а такі нейтральні відтінки, як бежевий, карамельний, шоколадний чи молочний, мають особливо гарний вигляд із базовим гардеробом. Джинси, лляні штани, оверсайз сорочка чи мінімалістична сукня — замшеві в’єтнамки можуть зробити кожен із цих образів трохи елегантнішим.

На підборах

Якщо звичайні в’єтнамки здаються надто розслабленими для вечора, тоді саме час подивитися на моделі на підборах. Вони повертають нас до естетики 1990-х, коли тонкі ремінці та відкриті босоніжки стали символом мінімалістичного вечірнього стилю.

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Такі в’єтнамки легко уявити на літньому весіллі, вечірці у саду чи побаченні. Особливо ефектний вигляд вони мають із сукнями, спідницями та широкими штанами, а ще, додають цікавого контрасту простому образу.

Двоколірні

Якщо ви не готові відмовлятися від нейтрального гардероба, але хочеться додати трохи модного акценту, вам підійдуть двоколірні в’єтнамки. Поєднання двох відтінків робить навіть дуже просту модель цікавішою, проте при цьому вона залишається універсальною.

Можна обрати класичні комбінації на кшталт чорного та білого чи молочного й коричневого, а можна зіграти на контрасті та підібрати пару у кольорах, які вже є у вашому гардеробі.

На танкетці

В’єтнамки на танкетці — ще один привіт із епохи 90-х. Цього літа класична модель отримує виразніший силует і перетворюється на взуття, яке легко використовувати для образів «на вихід». Танкетка робить пару візуально структурованішою, а тому вона чудово поєднується з капрі, широкими штанами та актуальними об’ємними штанами з заокругленим силуетом.

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Якщо звичайні в’єтнамки для вас — винятково пляжна історія, танкетка може стати найпростішим способом перенести цей тренд у міський гардероб.

Зі зміїним принтом

Леопард, коров’ячий принт і плями далматинця вже встигли стати звичними у світі взуття. А тепер увага перемикається на зміїний принт, і це хороша новина для тих, хто любить ефектні деталі, але не хоче перетворювати образ на надто гучний.

Зміїний принт зазвичай має гарний вигляд у природній, приглушеній палітрі — коричневій, бежевій, сіруватій. Тому такі в’єтнамки легко поєднати навіть із максимально базовим одягом. Прості джинси та біла футболка — саме тут вони й розкриваються.

Класичні шкіряні

І нарешті — модель, яка не залежить від сезонних трендів. Класичні шкіряні в’єтнамки — одна з тих купівель, яку можна діставати з шафи літо за літом. Лаконічний дизайн, якісна шкіра та нейтральний колір роблять їх універсальними.

Вони пасують до джинсів, шортів, спідниць, суконь і лляних костюмів. А головний плюс — така модель має елегантний вигляд незалежно від того, скільки ви за неї заплатили. Звичайно, якість матеріалу та виготовлення все одно має значення, але сам силует уже працює на враження.

Як носити в’єтнамки

Головне правило сезону — не сприймати їх буквально як пляжне взуття. Найпростіший спосіб почати — додати в’єтнамки до базового міського образу. Джинси, біла футболка та шкіряна пара матимуть невимушений, але зібраний вигляд.

Якщо хочете моднішого настрою, обирайте зміїний принт або двоколірну модель. Для вечора — в’єтнамки на підборах, для прихильниць нульових — танкетку. А якщо ваш стиль ближчий до мінімалізму, найкращим вибором стануть замшеві чи лаконічні шкіряні моделі.

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