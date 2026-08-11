"Краще бути готовими": у Раді попередили українців про зиму без світла та води

У Раді закликали українців мати запасний варіант на зиму / © Getty Images

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Українцям варто заздалегідь оцінити, наскільки вони готові провести осінньо-зимовий період у великих містах в умовах можливих перебоїв з електроенергією, водопостачанням та опаленням.

Про це на YouTube-каналі «Суперпозиція» розповів народний депутат фракції «Слуга народу» Богдан Кицак.

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Кицак радить мати альтернативний варіант проживання на випадок погіршення ситуації.

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За його словами, передусім потрібно враховувати, наскільки якісно та швидко великі міста готуються до нового опалювального сезону.

«Потрібно дивитися на якість і швидкість підготовки до нового опалювального сезону, зокрема в містах-мільйонниках. Відповідно, швидкість і якість підготовки не відповідає реаліям. Це призводить до того, що потрібно буде кожному громадянину або мешканцю того чи іншого міста приймати для себе рішення стосовно того, чи готові вони до умов — без води, без світла, які можуть потенційно з’явитися в будь-який момент», — зазначив Кицак.

Якою буде зима, залежатиме від атак РФ

Нардеп наголосив, що спрогнозувати інтенсивність російських ракетних і дронових атак наперед неможливо. Так само невідомо, які саме об’єкти можуть стати основними цілями ворога.

За словами Кицака, восени та взимку російські удари, ймовірно, будуть зосереджені на енергетичній інфраструктурі. Це безпосередньо впливатиме на умови життя населення, зокрема у столиці та інших великих містах.

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«Ніхто точно не знає, якою буде інтенсивність ракетно-дронових ударів з боку ворога, якими будуть ключові точки. За моїми оцінками, в осінньо-зимовий період акцент буде саме на енергооб’єктах», — сказав депутат.

У Раді радять мати альтернативу

Кицак підкреслив, що рішення про те, де проводити зиму, кожна людина має ухвалювати самостійно, виходячи з власних обставин та готовності до можливих тривалих перебоїв у роботі критичної інфраструктури.

Водночас він вважає доцільним заздалегідь подбати про запасний варіант, зокрема можливість тимчасово залишити велике місто.

«Тому тут питання кожного українця, які приймати йому рішення і чи варто підготуватися до цього завчасно. Моя рекомендація, і рекомендація будь-якої людини, яка ретельно слідкує за якістю підготовки, що краще бути готовими, мати альтернативні варіанти і таким чином зменшити навантаження в цілому на енергосистему у великих містах, ніж зіткнутися з фактом своєї неготовності», — резюмував політик.

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Нагадаємо, зима 2026-2027 років в Україні може принести або кілька тижнів сухих морозів, або часті відлиги, снігопади та дощі.

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