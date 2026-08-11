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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
2805
Час на прочитання
2 хв

48-річна Євгенія Власова після довгої паузи повернулася на сцену та показала, який вигляд має зараз

Співачка повернулася з новою версією хіта та викликала фурор у Мережі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Євгенія Власова

Євгенія Власова / © instagram.com/eygeniavlasova

48-річна співачка Євгенія Власова повернулася до музики та заспівала знову.

Співачка тривалий час залишалася осторонь шоубізнесу. Після початку повномасштабної війни вона виїхала з України. Наприкінці 2023 року артистка повернулася. Власова майже не ділилася подробицями особистого життя. Та останнім часом дедалі частіше з’являється перед своєю аудиторією. І тепер стало зрозуміло, що її повернення не обмежилося лише публічними фото.

Артистка знову заспівала — і обрала для цього композицію, яка свого часу була однією з найвідоміших у її репертуарі. «Вітер надії» отримав нове життя українською мовою. Власова також по-новому переосмислила зміст пісні, який нині для неї має особливе значення.

«Колись у цій пісні я співала про надію. Сьогодні я відчуваю кожне це слово зовсім інакше. "Вітер надії" прожив зі мною багато років, щоб зараз переродитися — українською, з новим звучанням і значно глибшими сенсами», — написала співачка під відео.

Євгенія Власова / © скриншот

Євгенія Власова / © скриншот

Публіка особливо тепло відреагувала на музичне повернення співачки. У коментарях прихильники згадують її творчість часів 2000-х та зізнаються, що давно хотіли знову почути знайомий голос. Водночас увагу аудиторії привернула не лише прем’єра пісні.

Євгенія Власова / © скриншот

Євгенія Власова / © скриншот

Своє повернення Євгенія Власова показала у відео, де насолоджується сонцем біля моря. Кадри співачки викликали хвилю ностальгії у її давніх шанувальників, які звернули увагу на те, який молодий вона має вигляд.

Євгенія Власова / © скриншот

Євгенія Власова / © скриншот

Нагадаємо, нещодавно Даша Астаф’єва вперше заспівала хіт «Веревки» українською і розірвала Мережу новим звучанням.

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