48-річна Євгенія Власова після довгої паузи повернулася на сцену та показала, який вигляд має зараз

Євгенія Власова / © instagram.com/eygeniavlasova

Реклама

48-річна співачка Євгенія Власова повернулася до музики та заспівала знову.

Співачка тривалий час залишалася осторонь шоубізнесу. Після початку повномасштабної війни вона виїхала з України. Наприкінці 2023 року артистка повернулася. Власова майже не ділилася подробицями особистого життя. Та останнім часом дедалі частіше з’являється перед своєю аудиторією. І тепер стало зрозуміло, що її повернення не обмежилося лише публічними фото.

Реклама

Артистка знову заспівала — і обрала для цього композицію, яка свого часу була однією з найвідоміших у її репертуарі. «Вітер надії» отримав нове життя українською мовою. Власова також по-новому переосмислила зміст пісні, який нині для неї має особливе значення.

Реклама

«Колись у цій пісні я співала про надію. Сьогодні я відчуваю кожне це слово зовсім інакше. "Вітер надії" прожив зі мною багато років, щоб зараз переродитися — українською, з новим звучанням і значно глибшими сенсами», — написала співачка під відео.

Євгенія Власова / © скриншот

Публіка особливо тепло відреагувала на музичне повернення співачки. У коментарях прихильники згадують її творчість часів 2000-х та зізнаються, що давно хотіли знову почути знайомий голос. Водночас увагу аудиторії привернула не лише прем’єра пісні.

Євгенія Власова / © скриншот

Своє повернення Євгенія Власова показала у відео, де насолоджується сонцем біля моря. Кадри співачки викликали хвилю ностальгії у її давніх шанувальників, які звернули увагу на те, який молодий вона має вигляд.

Євгенія Власова / © скриншот

Нагадаємо, нещодавно Даша Астаф’єва вперше заспівала хіт «Веревки» українською і розірвала Мережу новим звучанням.

Реклама

Новини партнерів