Дружина Анатоліча публічно осоромила обраницю Остапчука й пригрозила компроматом: Катерина відповіла

Анатолій Анатоліч з Юлою, Володимир Остапчук з Катериною

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Скандал між родинами шоуменів Анатолія Анатоліча та Володимира Остапчука отримав новий виток. Після різких заяв Катерини Остапчук у конфлікт знову втрутилася її опонентка Юла.

Нагадаємо, напередодні Анатолій Анатоліч розповів про припинення спілкування з Володимиром Остапчуком. За словами ведучого, колись вони були близькими друзями, однак у якийсь момент Остапчук заблокував його в соцмережах. Анатолій припустив, що причиною могла стати його дружина Катерина.

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Це неабияк обурило блогерку. Катерина заявила, що ситуація насправді має зовсім інше коріння, а припинення дружби нібито пов’язане з поведінкою дружини Анатоліча — піарниці Юли. Ба більше, вона звинуватила шоумена в лицемірстві.

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Спочатку Катерина запевняла, що свідомо мовчала про причини конфлікту через повагу до минулого, адже колись дві родини справді були близькими. Однак згодом її публічні заяви стали дедалі різкішими.

Скриншот з Telegram-каналу Катерини Остапчук / © t.me/ostapchukkkk24

Зокрема, дружина Остапчука заявила, що Анатолій нібито надто сильно залежить від громадської думки та будує свій публічний образ відповідно до того, «як правильно». Вона також дорікнула йому за позицію щодо українців, які виїхали за кордон, згадавши його спілкування з кумами Владом Ямою й Світланою Лободою.

Не залишилася осторонь і Юла. Піарниця у різкій формі відповіла Катерині та заявила, що та нібито навмисно провокує публічні конфлікти, аби привертати увагу до своєї особистості. До того ж у різкій формі заявила про токсичність дружини Остапчука.

«Ось тому у нас немає нічого спільного з тобою. І ніколи не було. Продовжуй ганьбитися і писати далі свою гидоту, вишукуючи бруд і розбризкуючи піною у своєму токсичному блозі. Бо без срачів ти нікому не цікава. Зроби в житті хоч щось сама, а не за рахунок інших», — емоційно написала Юла.

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Скриншот з Telegram-каналу Катерини Остапчук / © t.me/ostapchukkkk24

На цьому її відповідь не завершилася. Піарниця також заявила, що Катерина нібито має доступ до акаунтів чоловіка у соцмережах та могла блокувати людей від його імені.

«І так, не Вова всіх заблокував, в тому числі і весь мій колектив, а ти з його телефону, поки на Вові були наручники, кляп і мішок на голові. Ти би рот прикрила про Америку і інші наші дружні і дружинні пригоди», — заявила Юла.

А наостанок вона зробила ще більш загадковий натяк, фактично пригрозивши винести на публіку деталі з минулого Остапчуків: «Але якщо я розкажу, що було в „прес-турі“, тобі не сподобається, а преса буде в захваті».

У відповідь Катерина не змовчала. Вона заявила, що їй нічого приховувати й розставила крапки над «і». Зокрема, так само пообіцяла жорстко злити правду про родину Анатоліча.

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Скриншот з Telegram-каналу Катерини Остапчук / © t.me/ostapchukkkk24

Скриншот з Telegram-каналу Катерини Остапчук / © t.me/ostapchukkkk24

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Полякова порозважалася з росіянином і втрапила у скандал. Вона зробила емоційну заяву з виправданнями й пояснила, чому не збирається просити вибачень.

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