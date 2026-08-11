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Засновник Інклюзивного пляжу «Безмеж» Юрій Дегас зазначає, що цьогорічний сезон є одним із найбільш насичених за кількістю відвідувачів, але водночас і одним із найскладніших з огляду на безпекові виклики.

«В цілому оздоровчий сезон триває непогано. Якщо говорити про кількість людей, які щодня приходять на наш Інклюзивний пляж, — це тисячі відвідувачів. Інфраструктура пляжу розрахована на велику кількість людей з інвалідністю, однак цього року нам навіть довелося додатково закуповувати шезлонги, парасолі та інше обладнання, адже кількість відвідувачів справді вражає», - розповідає Юрій Дегас.

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Водночас одним із головних викликів залишається безпека.

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«Сезон точно не можна назвати легким у розрізі безпекової ситуації в країні та місті. Постійні обстріли вносять свої корективи. Але ми можемо пишатися тим, що забезпечили необхідні безпекові заходи. У нас є три укриття в безпосередній близькості до пляжу, медичний пункт, медичні працівники та рятувальники, які протягом усього дня перебувають на своїх місцях. Крім того, наш персонал регулярно проходить навчання з тактичної медицини. Тому ми зробили все необхідне, щоб люди могли безпечно проводити час на пляжі», — наголошує Юрій Дегас.

Однією з найбільш знакових подій 2026 року для розвитку ветеранського напрямку стало відкриття в Одесі Superhumans Center.

Інклюзивний пляж «Безмеж» та Superhumans об’єднали зусилля для створення додаткових можливостей для фізичного та психологічного відновлення ветеранів і ветеранок, військовослужбовців та людей з інвалідністю.

Сторони підписали Меморандум про співпрацю, який передбачає спільну роботу та проведення заходів, спрямованих на реабілітацію, соціалізацію та повернення ветеранів до активного життя.

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«Відкриття Superhumans Center в Одесі стало дуже важливою подією для всього ветеранського середовища. Це два великі проєкти, які працюють у напрямку реабілітації та відновлення ветеранів і ветеранок. Ми підписали Меморандум про співпрацю і можемо говорити про те, що для Одеси це справді новий рівень взаємодії. Особливо важливо, що наші локації розташовані дуже близько одна до одної. Це відкриває багато можливостей для спільної роботи», — зазначає Юрій Дегас.

«Безмеж» продовжує розвиватися не лише як безбар’єрний пляж, а як повноцінний соціальний простір, де люди можуть відновлюватися, займатися спортом, творчістю та просто спілкуватися.

У 2026 році на пляжі з’явилося чимало нових активностей. Серед них — арттерапія на світанку для жінок, дітей та дорослих, безкоштовні тренування зі спортивно-бальних танців безпосередньо на березі моря, а також заняття з джиу-джитсу, боксу, йоги та стретчингу.

Особливу популярність отримали танцювальні заняття. Щовівторка та щочетверга на березі моря збираються десятки людей, які приходять не лише навчитися танцювати, а й познайомитися, поспілкуватися та провести час у дружній атмосфері.

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«Я був здивований, наскільки танець зміг об’єднати одеситів та гостей нашого міста. Щовівторка та щочетверга десятки людей збираються, щоб спробувати себе в танцях, навчитися класно рухатися та просто познайомитися з людьми зі схожими інтересами. Ми хочемо розвивати цей напрямок і вже думаємо над тим, щоб встановити танцювальний рекорд України просто на березі Чорного моря», — розповів Юрій Дегас.

Попри війну, обстріли та щоденні виклики, Інклюзивний пляж «Безмеж» продовжує свою роботу та залишається відкритим для людей, які потребують безбар’єрного доступу до моря, відпочинку та відновлення.

У 2026 році команда пляжу не лише зберегла основні стандарти доступності та безпеки, а й розширила перелік послуг, спортивних і соціальних активностей.

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