ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
33
Час на прочитання
3 хв

Інклюзивний пляж «Безмеж»: сезон 2026 — виклики, результати та досягнення Пресреліз

Попри повномасштабну війну та складну безпекову ситуацію, в Одесі триває оздоровчий сезон. Інклюзивний пляж «Безмеж» у 2026 році продовжує приймати тисячі відвідувачів, зокрема ветеранів, військовослужбовців, людей з інвалідністю, дітей та родини захисників.

Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Інклюзивний пляж «Безмеж»: сезон 2026 — виклики, результати та досягнення

Засновник Інклюзивного пляжу «Безмеж» Юрій Дегас зазначає, що цьогорічний сезон є одним із найбільш насичених за кількістю відвідувачів, але водночас і одним із найскладніших з огляду на безпекові виклики.

«В цілому оздоровчий сезон триває непогано. Якщо говорити про кількість людей, які щодня приходять на наш Інклюзивний пляж, — це тисячі відвідувачів. Інфраструктура пляжу розрахована на велику кількість людей з інвалідністю, однак цього року нам навіть довелося додатково закуповувати шезлонги, парасолі та інше обладнання, адже кількість відвідувачів справді вражає», - розповідає Юрій Дегас.

Водночас одним із головних викликів залишається безпека.

«Сезон точно не можна назвати легким у розрізі безпекової ситуації в країні та місті. Постійні обстріли вносять свої корективи. Але ми можемо пишатися тим, що забезпечили необхідні безпекові заходи. У нас є три укриття в безпосередній близькості до пляжу, медичний пункт, медичні працівники та рятувальники, які протягом усього дня перебувають на своїх місцях. Крім того, наш персонал регулярно проходить навчання з тактичної медицини. Тому ми зробили все необхідне, щоб люди могли безпечно проводити час на пляжі», — наголошує Юрій Дегас.

Однією з найбільш знакових подій 2026 року для розвитку ветеранського напрямку стало відкриття в Одесі Superhumans Center.

Інклюзивний пляж «Безмеж» та Superhumans об’єднали зусилля для створення додаткових можливостей для фізичного та психологічного відновлення ветеранів і ветеранок, військовослужбовців та людей з інвалідністю.

Сторони підписали Меморандум про співпрацю, який передбачає спільну роботу та проведення заходів, спрямованих на реабілітацію, соціалізацію та повернення ветеранів до активного життя.

«Відкриття Superhumans Center в Одесі стало дуже важливою подією для всього ветеранського середовища. Це два великі проєкти, які працюють у напрямку реабілітації та відновлення ветеранів і ветеранок. Ми підписали Меморандум про співпрацю і можемо говорити про те, що для Одеси це справді новий рівень взаємодії. Особливо важливо, що наші локації розташовані дуже близько одна до одної. Це відкриває багато можливостей для спільної роботи», — зазначає Юрій Дегас.

«Безмеж» продовжує розвиватися не лише як безбар’єрний пляж, а як повноцінний соціальний простір, де люди можуть відновлюватися, займатися спортом, творчістю та просто спілкуватися.

У 2026 році на пляжі з’явилося чимало нових активностей. Серед них — арттерапія на світанку для жінок, дітей та дорослих, безкоштовні тренування зі спортивно-бальних танців безпосередньо на березі моря, а також заняття з джиу-джитсу, боксу, йоги та стретчингу.

Особливу популярність отримали танцювальні заняття. Щовівторка та щочетверга на березі моря збираються десятки людей, які приходять не лише навчитися танцювати, а й познайомитися, поспілкуватися та провести час у дружній атмосфері.

«Я був здивований, наскільки танець зміг об’єднати одеситів та гостей нашого міста. Щовівторка та щочетверга десятки людей збираються, щоб спробувати себе в танцях, навчитися класно рухатися та просто познайомитися з людьми зі схожими інтересами. Ми хочемо розвивати цей напрямок і вже думаємо над тим, щоб встановити танцювальний рекорд України просто на березі Чорного моря», — розповів Юрій Дегас.

Попри війну, обстріли та щоденні виклики, Інклюзивний пляж «Безмеж» продовжує свою роботу та залишається відкритим для людей, які потребують безбар’єрного доступу до моря, відпочинку та відновлення.

У 2026 році команда пляжу не лише зберегла основні стандарти доступності та безпеки, а й розширила перелік послуг, спортивних і соціальних активностей.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie