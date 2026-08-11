ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1155
Час на прочитання
2 хв

"По Києву битимуть безжально": Кулеба попередив про важкі місяці

Дмитро Кулеба зробив тривожну заяву про масовані удари по українських містах.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
По Києву будуть бити безжально, по Сумах, Харкову: Кулеба відверто оцінив спроможність захистити українські міста

По Києву будуть бити безжально, по Сумах, Харкову: Кулеба відверто оцінив спроможність захистити українські міста / © Associated Press

Російські окупанти продовжуватимуть масовані обстріли українських міст, зокрема Києва. А швидкого рішення для посилення системи протиповітряної оборони чи протидії керованим авіабомбам (КАБам) зараз немає.

Про це заявив колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю журналістові Сергію Пейчеву.

За словами ексочільника МЗС, найближчим часом ситуація з повітряними атаками РФ залишатиметься складною.

«Я місяці два тому сказав у себе на YouTube-каналі, що далі, на жаль, для українських міст буде тільки гірше… Бачите, пройшло два місяці і, на жаль, все саме так відбувається. Я нікого не лякаю. Я просто хочу, щоб всі розуміли реальність, в якій ми будемо існувати», — попередив Кулеба.

Ексміністр відверто визнав, що станом на сьогодні рішення для протидії КАБам немає. І найближчим часом воно не з’явиться.

«По Києву будуть бити безжально, бо це столиця. По Сумам моїм, де я народився, по Запоріжжю, по Харкову будуть бити, бо до них просто близько. І швидкого рішення ППО у України не буде, на жаль», — заявив Кулеба.

Водночас колишній дипломат зауважив, що від наслідків війни потерпає й сама Росія, де ситуація з безпекою також погіршується.

«Тут на нашому боці перевага в тому, що Росія занадто велика і ППО у них занадто мало насправді, як і у нас. Але у них є достатньо ППО, щоб захистити два міста, про які Путін дбає: це про Москву і про Петербург», — підсумував Кулеба.

Раніше повідомлялося, що у Києві балістика «прилетіла» по дитячій лікарні.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie