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"По Києву битимуть безжально": Кулеба попередив про важкі місяці
Дмитро Кулеба зробив тривожну заяву про масовані удари по українських містах.
Російські окупанти продовжуватимуть масовані обстріли українських міст, зокрема Києва. А швидкого рішення для посилення системи протиповітряної оборони чи протидії керованим авіабомбам (КАБам) зараз немає.
Про це заявив колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю журналістові Сергію Пейчеву.
За словами ексочільника МЗС, найближчим часом ситуація з повітряними атаками РФ залишатиметься складною.
«Я місяці два тому сказав у себе на YouTube-каналі, що далі, на жаль, для українських міст буде тільки гірше… Бачите, пройшло два місяці і, на жаль, все саме так відбувається. Я нікого не лякаю. Я просто хочу, щоб всі розуміли реальність, в якій ми будемо існувати», — попередив Кулеба.
Ексміністр відверто визнав, що станом на сьогодні рішення для протидії КАБам немає. І найближчим часом воно не з’явиться.
«По Києву будуть бити безжально, бо це столиця. По Сумам моїм, де я народився, по Запоріжжю, по Харкову будуть бити, бо до них просто близько. І швидкого рішення ППО у України не буде, на жаль», — заявив Кулеба.
Водночас колишній дипломат зауважив, що від наслідків війни потерпає й сама Росія, де ситуація з безпекою також погіршується.
«Тут на нашому боці перевага в тому, що Росія занадто велика і ППО у них занадто мало насправді, як і у нас. Але у них є достатньо ППО, щоб захистити два міста, про які Путін дбає: це про Москву і про Петербург», — підсумував Кулеба.
Раніше повідомлялося, що у Києві балістика «прилетіла» по дитячій лікарні.