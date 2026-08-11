"По Києву битимуть безжально": Кулеба попередив про важкі місяці

По Києву будуть бити безжально, по Сумах, Харкову: Кулеба відверто оцінив спроможність захистити українські міста / © Associated Press

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Російські окупанти продовжуватимуть масовані обстріли українських міст, зокрема Києва. А швидкого рішення для посилення системи протиповітряної оборони чи протидії керованим авіабомбам (КАБам) зараз немає.

Про це заявив колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю журналістові Сергію Пейчеву.

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За словами ексочільника МЗС, найближчим часом ситуація з повітряними атаками РФ залишатиметься складною.

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«Я місяці два тому сказав у себе на YouTube-каналі, що далі, на жаль, для українських міст буде тільки гірше… Бачите, пройшло два місяці і, на жаль, все саме так відбувається. Я нікого не лякаю. Я просто хочу, щоб всі розуміли реальність, в якій ми будемо існувати», — попередив Кулеба.

Ексміністр відверто визнав, що станом на сьогодні рішення для протидії КАБам немає. І найближчим часом воно не з’явиться.

«По Києву будуть бити безжально, бо це столиця. По Сумам моїм, де я народився, по Запоріжжю, по Харкову будуть бити, бо до них просто близько. І швидкого рішення ППО у України не буде, на жаль», — заявив Кулеба.

Водночас колишній дипломат зауважив, що від наслідків війни потерпає й сама Росія, де ситуація з безпекою також погіршується.

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«Тут на нашому боці перевага в тому, що Росія занадто велика і ППО у них занадто мало насправді, як і у нас. Але у них є достатньо ППО, щоб захистити два міста, про які Путін дбає: це про Москву і про Петербург», — підсумував Кулеба.

Раніше повідомлялося, що у Києві балістика «прилетіла» по дитячій лікарні.

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