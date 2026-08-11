Тарифи ростуть, а зарплати — ні: експерт ошелешив наслідками для людей у Києві

Експерт проаналізував наслідки зростання тарифів на проїзд у Києві

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Громадський транспорт має залишатися доступним для людей із невеликими статками, адже саме він забезпечує базову мобільність у місті. Натомість нове підвищення цін на проїзд у Києві є ударом по найменш захищених верствах населення.

Про це у коментарі ТСН.ua заявив експерт із питань міського транспорту та громадський діяч Олександр Гречко.

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На думку Олександра Гречка, заходи з підвищення цін найбільше зачіпають тих, хто не має альтернативи громадському транспорту. Водночас автовласники легше адаптуються до зростання витрат.

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«Громадський транспорт має бути доступним і мати нормальне тарифне меню, щоб забезпечувати мобільність більшості людей у місті. Це основа для нормального життя людей із невеликими статками. Інша річ — люди, які можуть собі дозволити автомобіль. Підвищення цін на пальне не вплинуло на те, щоб автомобілів стало менше на вулицях Києва. Автовласники один раз мали змогу отримати від держави кешбек за паливо, і вже понад два місяці його немає — і нічого, автомобілі їздять: ніхто масово не продає автівки і не відмовляється від них», — зазначає експерт.

Водночас для працівників бюджетної сфери ситуація є протилежною.

«А от малозабезпечені люди, яких позбавили можливості користуватися громадським транспортом — медики, освітяни, соціальні працівники та багато інших — потерпатимуть. Для них це підвищення буде великим ударом по гаманцю», — додає Олександр Гречко.

«Маніпуляція від КМДА»: про «середню зарплату» у 50 тисяч гривень

Експерт також звернув увагу на інфографіку, яку поширювала Київська міська державна адміністрація (КМДА). У матеріалах міської влади йшлося про те, що середня заробітна плата в столиці нібито становить 50 тисяч гривень. На думку Гречка, такі цифри відірвані від реальності більшості містян.

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«Маніпуляція якраз у тому, що дуже невелика кількість населення Києва отримує заробітну платню в 50 чи більше тисяч гривень, а більшість людей отримує менші гроші. І відповідно для них підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті є дуже вагомою статтею витрат. Люди з доходами у 50 тисяч зазвичай не користуються метрополітеном, а їздять на власних авто», — наголошує він.

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Олександр Гречко підкреслив, що киянам не дали можливості купувати вигідні проїзні квитки за прикладом європейських міст, де тарифна політика стимулює використання саме громадського транспорту.

«Киянам просто не дали можливість користуватися дешевими проїзними, як це працює у європейських містах. Там вартість проїзного на місяць — 1,5% від середньої чи мінімальної зарплати, а у Києві — 10–15%. Це суттєво більші витрати на те, на що люди взагалі не повинні сильно витрачатися», — зауважує фахівець.

Експерт підсумував, що така політика матиме накопичувальний негативний ефект для всієї інфраструктури та соціальної сфери міста:

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«Усе це потягне за собою негативні наслідки, які вже зараз відчувають медики. Ситуація погіршиться у вересні, коли платити за дорогий громадський транспорт будуть змушені всі».

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