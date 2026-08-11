Тарифы растут, а зарплаты — нет: эксперт ошеломил последствиями для людей в Киеве

Эксперт проанализировал последствия повышения тарифов на проезд в Киеве

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Общественный транспорт должен оставаться доступным для людей с небольшими доходами, ведь именно он обеспечивает базовую мобильность в городе. В то же время новое повышение цен на проезд в Киеве является ударом по наименее защищенным слоям населения.

Об этом в комментарии ТСН.ua заявил эксперт по вопросам городского транспорта и общественный деятель Александр Гречко.

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По мнению Александра Гречко, меры по повышению цен больше всего затрагивают тех, у кого нет альтернативы общественному транспорту. При этом автовладельцы легче приспосабливаются к росту расходов.

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«Общественный транспорт должен быть доступным и иметь разумную тарифную сетку, чтобы обеспечивать мобильность большинства жителей города. Это основа нормальной жизни людей с небольшим доходом. Другое дело — люди, которые могут себе позволить автомобиль. Повышение цен на топливо не привело к тому, что на улицах Киева стало меньше автомобилей. Автомобилисты однажды имели возможность получить от государства кешбэк на топливо, и уже более двух месяцев его нет — и ничего, автомобили ездят: никто массово не продает машины и не отказывается от них», — отмечает эксперт.

В то же время для работников бюджетной сферы ситуация противоположная.

«А вот малообеспеченные люди, которых лишили возможности пользоваться общественным транспортом — медики, педагоги, социальные работники и многие другие — будут испытывать трудности. Для них это повышение станет серьезным ударом по кошельку», — добавляет Александр Гречко.

«Манипуляция со стороны КГГА»: о «средней зарплате» в 50 тысяч гривен

Эксперт также обратил внимание на инфографику, которую распространяла Киевская городская государственная администрация (КГГА). В материалах городских властей говорилось о том, что средняя заработная плата в столице якобы составляет 50 тысяч гривен. По мнению Гречко, такие цифры оторваны от реальности большинства горожан.

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«Манипуляция заключается именно в том, что лишь очень небольшая часть населения Киева получает зарплату в 50 или более тысяч гривен, а большинство людей зарабатывает меньше. И, соответственно, для них повышение тарифов на проезд в общественном транспорте является очень значительной статьей расходов. Люди с доходами в 50 тысяч обычно не пользуются метрополитеном, а ездят на собственных автомобилях», — подчеркивает он.

Киев против Европы: почему украинцы платят больше

Александр Гречко подчеркнул, что киевлянам не дали возможности приобретать выгодные проездные билеты по примеру европейских городов, где тарифная политика стимулирует использование именно общественного транспорта.

«Киевлянам просто не дали возможности пользоваться дешевыми проездными, как это принято в европейских городах. Там стоимость месячного проездного составляет 1,5% от средней или минимальной зарплаты, а в Киеве — 10–15%. Это значительно большие расходы на то, на что люди вообще не должны сильно тратиться», — отмечает специалист.

Эксперт пришел к выводу, что такая политика будет иметь накопительный негативный эффект для всей инфраструктуры и социальной сферы города:

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«Все это повлечет за собой негативные последствия, которые уже сейчас ощущают на себе медики. Ситуация ухудшится в сентябре, когда платить за дорогой общественный транспорт будут вынуждены все».

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