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Украинцам могут начислить налог на землю: кому следует проверить кабинет ГНС
Налоговое уведомление-решение уже может ожидать в электронном кабинете, но земельный платеж касается не каждого владельца дома.
Для физического лица земельный налог связан не с площадью квартиры или дома, а с конкретным земельным участком. Поэтому проверить кабинет ГНС следует владельцам земли и постоянным пользователям участков, которым налоговая могла сформировать налоговое уведомление-решение (НУР).
ТСН.ua рассказывает, на что стоит обратить внимание прежде всего.
Контролирующий орган начисляет земельный налог физическим лицам до 1 мая, а налоговое уведомление-решение с расчетом направляет до 1 июля. Если бумажное письмо не поступило, информацию можно проверить онлайн, в Электронном кабинете ГНС доступен реестр налоговых уведомлений-решений.
Кому ГНС начисляет земельный налог
Плательщиками могут быть владельцы земельных участков, земельных долей (паев) и постоянные землепользователи. Само право собственности или постоянное пользование землей является основанием для начисления, если для конкретного участка нет льготы или иного предусмотренного законом основания.
Этот платеж не следует путать с налогом на недвижимость . Он касается, в частности, жилых домов и квартир, в то время как земельный налог рассчитывают по данным о земле.
Сумма не одинакова для всех украинцев. На расчет влияют характеристики участка, его нормативная денежная оценка, ставка, установленная соответствующей громадой, а также возможные льготы.
Что посмотреть в сообщении от ГНС
Перед оплатой сверьте данные, из которых сформировали начисления. В НУР следует проверить:
кадастровый номер и адрес участка;
площадь земли;
период, за который начислили платеж;
ставку и нормативную денежную оценку, если они указаны в расчете;
сумму налога;
применяемую льготу или ее отсутствие.
Если хотя бы один пункт не совпадает с документами на землю, не стоит оплачивать сумму наугад. Сначала подготовьте документы, подтверждающие право собственности или пользования, и обратитесь в налоговый орган для сверки данных.
Когда нужно уплатить налог
Для физических лиц предельный срок уплаты — 60 дней со дня вручения НУР. Отсчет не привязан автоматически ни к 1 мая, когда налог должны начислить, ни к 1 июля, когда НУР направляют: решающей является дата, когда уведомление считается врученным плательщику.
В электронном кабинете можно посмотреть не только НУР, но и состояние расчетов с бюджетом. Для этого после входа откройте сервис «Стан розрахунків з бюджетом» и проверьте начисления и задолженность.
Что делать, если данные или сумма не сходятся
Обратитесь в ГНС с документами на участок и попросите провести сверку. Налоговая может уточнить площадь, кадастровый номер, период начисления, ставку или право на льготу, если в реестрах есть неточность.
Военные льготы по земельным участкам зависят от статуса конкретной территории и земли. Поэтому само право собственности не означает автоматического освобождения от платежа, а окончательную сумму следует проверять по данным конкретного участка и решениям громады.