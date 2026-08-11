Украинцам могут начислить налог на землю: кому следует проверить кабинет ГНС

Земельный участок / © perspektiva-info.by

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Для физического лица земельный налог связан не с площадью квартиры или дома, а с конкретным земельным участком. Поэтому проверить кабинет ГНС следует владельцам земли и постоянным пользователям участков, которым налоговая могла сформировать налоговое уведомление-решение (НУР).

ТСН.ua рассказывает, на что стоит обратить внимание прежде всего.

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Контролирующий орган начисляет земельный налог физическим лицам до 1 мая, а налоговое уведомление-решение с расчетом направляет до 1 июля. Если бумажное письмо не поступило, информацию можно проверить онлайн, в Электронном кабинете ГНС доступен реестр налоговых уведомлений-решений.

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Кому ГНС начисляет земельный налог

Плательщиками могут быть владельцы земельных участков, земельных долей (паев) и постоянные землепользователи. Само право собственности или постоянное пользование землей является основанием для начисления, если для конкретного участка нет льготы или иного предусмотренного законом основания.

Этот платеж не следует путать с налогом на недвижимость . Он касается, в частности, жилых домов и квартир, в то время как земельный налог рассчитывают по данным о земле.

Сумма не одинакова для всех украинцев. На расчет влияют характеристики участка, его нормативная денежная оценка, ставка, установленная соответствующей громадой, а также возможные льготы.

Что посмотреть в сообщении от ГНС

Перед оплатой сверьте данные, из которых сформировали начисления. В НУР следует проверить:

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кадастровый номер и адрес участка;

площадь земли;

период, за который начислили платеж;

ставку и нормативную денежную оценку, если они указаны в расчете;

сумму налога;

применяемую льготу или ее отсутствие.

Если хотя бы один пункт не совпадает с документами на землю, не стоит оплачивать сумму наугад. Сначала подготовьте документы, подтверждающие право собственности или пользования, и обратитесь в налоговый орган для сверки данных.

Когда нужно уплатить налог

Для физических лиц предельный срок уплаты — 60 дней со дня вручения НУР. Отсчет не привязан автоматически ни к 1 мая, когда налог должны начислить, ни к 1 июля, когда НУР направляют: решающей является дата, когда уведомление считается врученным плательщику.

В электронном кабинете можно посмотреть не только НУР, но и состояние расчетов с бюджетом. Для этого после входа откройте сервис «Стан розрахунків з бюджетом» и проверьте начисления и задолженность.

Что делать, если данные или сумма не сходятся

Обратитесь в ГНС с документами на участок и попросите провести сверку. Налоговая может уточнить площадь, кадастровый номер, период начисления, ставку или право на льготу, если в реестрах есть неточность.

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Военные льготы по земельным участкам зависят от статуса конкретной территории и земли. Поэтому само право собственности не означает автоматического освобождения от платежа, а окончательную сумму следует проверять по данным конкретного участка и решениям громады.

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