Названы грибы, которые приостанавливают процессы старения: их называют настоящим эликсиром молодости

Какая польза грибов для омоложения / © www.freepik.com/free-photo

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Грибы могут быть значительно более ценными для рациона, чем кажется на первый взгляд. Они содержат белок, клетчатку, витамины, минералы и биологически активные соединения, среди которых особое внимание ученых привлекает эрготионеин. Это вещество исследователи связывают с защитой клеток от окислительного стресса и поддержанием здорового старения. Эрготионеин содержится в различных видах съедобных грибов и обращает внимание именно на возможное влияние на мозг и другие системы организма. В научных обзорах его уже называют перспективным веществом для исследований здорового долголетия, хотя говорить о доказанном «эликсире молодости» пока рано.

Почему именно грибы заинтересовали ученых

Одна из главных причин — эрготионеин. Это природное соединение с антиоксидантными свойствами, которое организм может накапливать с помощью специального транспортера OCTN1.

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Окислительный стресс и хроническое воспаление считается одним из процессов, связанных с возрастными изменениями и развитием ряда заболеваний. Поэтому вещества, способные влиять на эти механизмы, активно исследуют в контексте здорового старения.

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Обзор 2025 года, объединивший 19 исследований эрготионеина, отмечает потенциальные антиоксидантные, противовоспалительные и антистареющие свойства этого соединения, а также возможное защитное воздействие на нервную систему. В то же время авторы отмечают, что нужны более масштабные клинические исследования.

Какие грибы следует добавить в рацион

Особенно полезны вешенки, шиитаке и обычные шампиньоны. Все они содержат биологически активные вещества, а грибы в целом являются одним из пищевых источников эрготионеина.

Шампиньоны также имеют важное преимущество — они доступны и легко вписываются в ежедневный рацион. Вешенки можно добавлять к супам, тушеным блюдам, омлетам или использовать в качестве гарнира. Шиитаке хорошо подходят к овощным блюдам, крупам и супам.

Исследования ученых подтверждают, что эрготионеин из грибов хорошо усваивается организмом. В небольшом клиническом эксперименте после употребления грибов уровень этого соединения в крови повышался.

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Какая польза грибов для работы мозга

Отдельное направление исследований касается когнитивного здоровья. В исследовании американцев от 60 лет потребление грибов анализировали в связи с результатами тестов памяти, скорости обработки информации и других когнитивных функций. Авторы рассматривали эрготионеин, глутатион и витамин D как возможные факторы, которые могут объяснять потенциальный нейропротекторный эффект грибов.

Еще более интересные результаты получили во время наблюдения за 470 пожилыми людьми, посещавшими клиники памяти. Более низкие концентрации эрготионеина в крови были связаны с худшими показателями когнитивных функций и более быстрым функциональным ухудшением.

А как насчет сердца и долголетия

Систематический обзор исследований влияния грибов на сердце и сосуды также указывает на потенциальные положительные связи, хотя доказательная база еще требует дальнейшего изучения.

Есть и интересные наблюдательные данные о продолжительности жизни. Анализ NHANES и метаанализ проспективных исследований изучали связь между потреблением грибов и риском смерти. Отдельные результаты показали низший риск общей смертности среди людей, употреблявших грибы.

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Как правильно есть грибы, чтобы получить максимальную пользу

Чтобы извлекать пользу, не нужно есть огромные порции. Грибы можно регулярно добавлять в сбалансированное меню вместе с овощами, крупами, бобовыми, рыбой и другими продуктами.

Лучше выбирать обычные съедобные грибы, купленные в проверенных местах. Не следует употреблять дикорастущие грибы, если у вас нет достаточных знаний для их точного определения.

Также грибы лучше хорошо термически обрабатывать и не превращать в блюдо с большим количеством соли, жирных соусов и переработанного мяса.

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