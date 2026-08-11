Радары "ослепли": дрон-невидимка парализовал работу международного аэропорта в Германии

Таинственный беспилотник обошел все радары и парализовал аэропорт / © ТСН

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Немецкий международный аэропорт в Ганновере был вынужден остановить свою работу из-за загадочного появления беспилотника, который дважды срывал график полетов в ночь на вторник, 11 августа. Правоохранители подозревают иностранное вмешательство, поскольку технические характеристики аппарата указывают на целенаправленную гибридную атаку.

О деталях этого тревожного ночного инцидента сообщает немецкое издание Focus.

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Ночная охота на нарушителя

Неизвестный летательный аппарат впервые заметили около трех часов ночи над закрытой территорией логистической компании DB Schenker. После подтверждения угрозы полицейскими патрулями руководство аэропорта приняло решение о немедленном перенаправлении всего трафика на северную взлетно-посадочную полосу. Однако уже в четыре утра ситуация обострилась, и аэропорт пришлось полностью закрыть для любых рейсов.

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Впоследствии работу аэропорта попытались восстановить, но загадочный дрон снова появился прямо над зданием авиакомпании TUI Fly. Вскоре после этого он уже дерзко завис прямо над главным летным полем, где осуществляется движение самолетов. Это привело к повторному полному блокированию работы аэропорта, перенаправлению грузового борта и существенным задержкам расписания.

Восстановить полноценное и безопасное движение самолетов удалось только после пяти часов утра. В течение всего этого времени спецслужбы тщетно пытались обезвредить нарушителя, свободно передвигавшегося по стратегическому объекту. Этот двухчасовой инцидент вызвал серьезную обеспокоенность у служб безопасности Германии.

Технологическое преимущество и версия саботажа

Больше всего следователей обеспокоил тот факт, что хваленые системы защиты Федеральной полиции оказались совершенно бессильными против этого аппарата. Радары и специальные детекторы дронов не сработали, а немецкая служба управления воздушным движением так и не смогла зафиксировать цель на своих мониторах. Способность беспилотника оставаться в воздухе более двух часов и его абсолютная невидимость для электроники доказывают, что это была сверхсовременная военная модель, недоступная в обычной продаже авиалюбителям.

О том, что немецкие спецслужбы рассматривают версию иностранной диверсии, отмечает информационный портал BILD. Ссылаясь на внутренний полицейский отчет, журналисты издания подтверждают, что официальные органы расследуют вмешательство в критическую инфраструктуру, за которым могут стоять враждебные государственные субъекты.

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Гибридные угрозы нового уровня

Понятие гибридной активности в этом контексте означает целенаправленное тестирование уязвимостей объектов критической инфраструктуры, за которыми стоят спецслужбы других стран. Целью таких дерзких операций является не обязательно физическое уничтожение имущества или нападение на людей, а скорее проверка систем противовоздушной обороны и создание атмосферы паники . Немецкие эксперты по безопасности уже давно предупреждали о высокой вероятности подобных провокаций на стратегических транспортных узлах Европы.

Полиция активно проверяет возможную связь этого инцидента с недавней атакой беспилотников на аэропорт в городе Лейпциг . Хотя официальных доказательств объединения этих двух дел в одну масштабную серию диверсий пока нет, почерк злоумышленников выглядит подозрительно похожим. В обоих случаях использовались чрезвычайно технологические аппараты, легко обходившие стандартные преграды.

Правоохранительные органы Германии начали глубокое расследование, чтобы установить место запуска дрона-шпиона и лиц, причастных к этой спецоперации. Службы безопасности аэропортов по всей стране получили распоряжение усилить меры контроля и пересмотреть эффективность существующего антидронового оборудования. Случай в Ганновере наглядно продемонстрировал, что текущие европейские системы защиты критически уязвимы.

Это событие заставляет страны срочно пересматривать свои подходы к безопасности гражданской авиации в условиях быстрого развития беспилотных технологий. Поскольку обычные радары просто не видят таких нарушителей, аэропортам придется инвестировать в новые средства радиоэлектронной борьбы и оптического распознавания целей. Остается надеяться, что следствие быстро выйдет на след организаторов, прежде чем они отважатся на более радикальные шаги.

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Напомним, в ночь на 5 августа в аэропорту Лейпциг/Галле возле украинских грузовых самолетов Antonov Airlines обнаружили дрон со взрывным устройством . МИД Украины заявило, что украинские борта не повреждены, а никто не пострадал.

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