«Мы ежедневно есть цель»: в Германии пожаловались на гибридную войну иностранных государств

Германия / © pixabay.com

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После инцидента с беспилотником, начиненным взрывчаткой, у украинского самолета Ан-124, в Германии заявили о ежедневных атаках гибридной войны.

Об этом сообщил министр внутренних дел Германии Александер Добриндт.

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Однако он не раскрыл, какая страна ведет гибридную борьбу против Германии. Он заявил, что иностранные государства хотят покорить ФРГ политически и социально, разжигая страх.

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«Мы — не в состоянии войны, но мы ежедневно являемся целью гибридной войны. Шпионаж, саботаж, кибератаки или тайные операции иностранных государств, направленные на дестабилизацию Германии или нанесение прямого вреда, являются постоянной реальностью», — сказал он.

После того, как в аэропорту восточной Германии был обнаружен беспилотник, начиненный взрывчаткой, некоторые немецкие законодатели обвинили Россию в этом.

Дрон со взрывчаткой возле Ан-124 — что известно

Напомним, 5 августа в аэропорту Лейпциг/Галле возле грузовых самолетов Antonov обнаружили дрон со взрывным устройством. МИД Украины заверило, что украинские борта не повреждены, а никто не пострадал.

По предположениям журналистов и экспертов, этот инцидент может быть связан с деятельностью российских диверсионных групп, действующих на территории Европы.

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