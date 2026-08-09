Этот овощ убивает почки, поэтому его уже давно не едят в Европе: что об этом говорят эксперты

Можно есть ревень / © Фото из открытых источников

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Речь идет о ревене. Его кисловатые сочные стебли используют для пирогов, компотов, варенья, киселей и других сезонных блюд. На украинских огородах это растение также давно не редкость, а весной и в начале лета его стебли можно найти и на рынках. В то же время, ревень имеет особенность, о которой не стоит забывать. Несмотря на содержание полезных веществ, в его составе есть щавелевая кислота, причем больше ее содержится именно в листьях. Поэтому к растению в разных странах относятся осторожно: стебли используют в кулинарии, а листья для еды не применяют. Об этом пишет ресурс «Радио Трек».

Что содержится в ревене

Ревень имеет довольно интересный состав. Его стебли содержат клетчатку, органические кислоты, витамин С и минеральные вещества, включая калий, магний и кальций.

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Клетчатка необходима для нормальной работы пищеварительной системы и поддерживает работу кишечника. Витамин С принимает участие в функционировании иммунной системы, а минералы нужны организму для поддержания нормальной работы нервной и сердечно-сосудистой систем.

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Однако наряду с этими компонентами в ревене присутствует щавелевая кислота. Именно она является главной причиной, по которой этот продукт не рекомендуют употреблять без меры.

Особенно много щавелевой кислоты накапливается в листовых пластинках. В стеблях ее количество ниже, но оно там тоже присутствует.

Почему ревень связывают с проблемами почек

Щавелевая кислота может образовывать в организме оксалаты — соединения, которые способны связываться с кальцием. Именно оксалаты имеют значение в формировании определенных видов камней в почках.

Поэтому чрезмерное или слишком частое употребление продуктов с высоким содержанием оксалатов может быть нежелательным для людей, уже имеющих склонность к мочекаменной болезни.

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Кроме потенциального воздействия на почки, избыток щавелевой кислоты может уменьшать усвоение кальция и раздражать слизистую пищеварительного тракта.

Именно поэтому ревень не следует воспринимать как обычный овощ, который можно есть в неограниченном количестве.

Самое важное правило: листья ревеня не едят

Если стебли ревеня широко используются в кулинарии, то с листьями ситуация совсем другая.

Листовые пластинки содержат значительно большее количество щавелевой кислоты, поэтому их не добавляют в салаты, супы или другие блюда. Употребление листьев может представлять опасность для здоровья.

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При заготовке ревеня нужно использовать только стебли. Листья необходимо срезать и не использовать в пищу.

Это правило в равной степени касается как ревеня из собственного огорода, так и растения, приобретенного на рынке.

Кому лучше отказаться от ревеня или существенно его ограничить

Несмотря на то, что для многих людей небольшое количество стеблей ревеня не составляет проблемы, существуют категории людей, которым следует быть особенно осторожными.

Прежде всего, это касается тех, кто имеет хронические заболевания почек или мочекаменную болезнь. Еще одна группа — люди, которым врач рекомендовал ограничивать продукты с высоким содержанием оксалатов.

Осторожность также не помешает людям с гастритом или язвенной болезнью, поскольку кислые продукты могут раздражать слизистую оболочку и усугублять неприятные ощущения.

Если есть хронические заболевания, лучше не определять допустимое количество продукта самостоятельно, а проконсультироваться с врачом.

Как ревень используется в Европе

Утверждение, что ревень в Европе вообще перестали есть, не совсем соответствует кулинарным традициям разных стран. На самом деле, там его используют давно, но хорошо знают о необходимости отказаться от листьев.

В Великобритании ревень остается популярным продуктом. Его выращивают в промышленных масштабах и используют для приготовления традиционных пирогов и десертов. В кулинарии применяют именно стебли.

В Германии и странах Скандинавии ревень можно встретить в магазинах в весенний сезон. Его используют для джемов, киселей, соусов и сладкой выпечки.

Во Франции кисловатые стебли также добавляют к десертам, а иногда используют для приготовления соусов к мясным блюдам.

В то же время листья ревеня в европейских странах преимущественно не употребляют из-за высокого содержания щавелевой кислоты и потенциальной токсичности.

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