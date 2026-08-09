Какие подарки нельзя дарить любимым: они могут навлечь ссоры и развод

Что нельзя дарить любимому / © Фото из открытых источников

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Есть мнение, что определенные подарки способны принести в отношения ссоры, охлаждение чувств или даже расставание. Конечно, научных доказательств того, что конкретный предмет может вызвать развод, нет. Однако такие приметы и сегодня остаются популярными, особенно когда речь идет о романтических отношениях.

Часы — к отсчету отношений

Одним из самых известных нежелательных подарков считаются часы. По народным поверьям, он символизирует отсчет времени, поэтому подаренный любимому человеку может предвещать завершение отношений.

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Особенно опасались дарить часы на годовщину и другие важные для пары даты. Считалось, что такой подарок может стать символическим отсчетом до расставания.

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Ножи и другие острые предметы

Ножи, ножницы, бритвы и другие острые вещи попали в список подарков с неоднозначной репутацией.

В народе говорили, что острый предмет может перерезать отношения между людьми. Если любимый человек все-таки хочет подарить нож, существует распространенный способ нейтрализовать примету — получатель должен символически отдать за подарок монетку.

Зеркало — к проблемам в паре

Зеркалам в разных культурах издавна приписывали особые свойства. Считалось, что они могут накапливать или отражать энергетику людей и событий.

Именно поэтому подаренное зеркало вроде бы способно принести в отношения недоразумения, ревность или конфликты. Особенно нежелательным такой подарок считали для пары, только начинающей совместную жизнь.

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Носовые платки — к слезам

Еще одна давняя примета связана с носовым платком. Их часто связывали со слезами, унынием и переживаниями.

Поэтому подаренный любимому человеку носовой платок якобы может навлечь обиды или слезы в отношениях. Именно символика предмета, а не его практическая польза стала причиной такого предрассудка.

Жемчуг — символ слез

Жемчуг традиционно считается красивым и дорогим подарком, однако в народных поверьях они имеют другую трактовку.

Из-за схожести жемчужин с каплями слез их иногда называют символом женских слез. Поэтому существует примета, что подаренный любимому человеку жемчуг может принести печаль, разочарование или проблемы в личной жизни.

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В то же время в других культурах жемчуг, напротив, символизирует чистоту, любовь и верность. Поэтому многое зависит от традиций, в которых воспитывался человек.

Пустой кошелек — к финансовым трудностям

Кошелек может быть отличным практичным подарком, но есть важное правило предрассудков: его не советуют дарить пустым.

Считается, что вместе с пустым кошельком человеку можно символически передать безденежье. Поэтому внутрь часто кладут монетку или купюру, чтобы подарок ассоциировался с обилием.

Для пары эта примета особенно интересна, ведь финансовые вопросы нередко становятся причиной реальных конфликтов. Так что даже без предрассудков символически наполненный кошелек выглядит приятнее.

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