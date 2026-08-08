Нужно ли выключать на ночь Wi-Fi на телефоне

Регулярное отключение Wi-Fi роутера может сделать только ужаснее / © pexels.com

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Многие пользователи оставляют Wi-Fi на смартфоне включенным круглосуточно, даже если не пользуются устройством. Однако ночью постоянное подключение может иметь несколько нежелательных последствий.

Об этом пишет Новости.LIVE.

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Если вы находитесь в зоне действия хорошего сигнала Wi-Fi, выключать его на ночь или ради экономии заряда батареи не требуется. Смартфон потребляет меньше энергии для подключения к Интернету через сеть Wi-Fi, чем через сотовую сеть (3G, 4G или EDGE).

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Кроме того, если вы используете приложения, имеющие доступ к вашему местоположению, Wi-Fi передаст его телефону быстрее и экономнее, чем энергоемкий GPS. Это действительно продлит срок службы аккумулятора вашего телефона.

Выключать Wi-Fi нужно в тех случаях, когда соединение постоянно исчезает, а телефон ищет хороший сигнал. В таком случае, при наличии хорошего сотового соединения для передачи данных лучше положиться на 3G или 4G.

Напомним, ученые из Германии заявили, что обычные сети Wi-Fi могут использоваться для идентификации людей даже без смартфонов или других активных устройств. С помощью беспроводных сигналов и технологий искусственного интеллекта исследователи создали систему, способную распознавать человека почти со стопроцентной точностью.

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