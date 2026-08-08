Будет ли пенсия, если никогда не работал официально: объяснение

Пенсия в Украине

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Украинцы, которые никогда не работали официально или не приобрели необходимый страховой стаж, не могут получать обычную пенсию по возрасту. В то же время государство предусматривает для таких людей другой вид поддержки — государственную социальную помощь.

Рассказываем, кто имеет право на выплаты, каков их размер и как подать заявление.

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Кто может получить социальную помощь

Как объясняли в Пенсионном фонде Украины, право на государственную социальную помощь имеют граждане, достигшие 65-летнего возраста и имеющие менее 15 лет страхового стажа или не имеющие его вовсе.

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При этом помощь назначается только при условии, что человек:

не получает пенсию или другие социальные выплаты;

относится к малообеспеченным лицам, то есть ее среднемесячный совокупный доход за предыдущие шесть календарных месяцев не превышает прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность.

Какой размер выплаты в 2026 году

С 1 января 2026 года прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, составляет 2 595 гривен в месяц.

Размер государственной социальной помощи определяется как 30% от этой суммы. Таким образом, в 2026 году выплата составляет 778,50 гривен в месяц.

В Пенсионном фонде отмечают, что по достижении 65 лет такая помощь назначается пожизненно.

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Какие документы необходимы

Для оформления государственной социальной помощи нужно подать:

заявление;

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

право на доходы.

Как подать заявление

Подать документы можно несколькими способами:

лично в территориальный орган Пенсионного фонда Украины;

через уполномоченных лиц исполнительных органов сельских, поселковых или городских советов;

в Центре предоставления административных услуг (ЦНАП).

Кроме того, заявление можно оформить онлайн через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение ПФУ или через Действие.

Также законодательство позволяет направить необходимые документы по почте в территориальное управление Пенсионного фонда Украины.

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