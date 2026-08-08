Чи буде пенсія, якщо ніколи не працював офіційно: пояснення

Пенсія в Україні

Реклама

Українці, які ніколи не працювали офіційно або не набули необхідного страхового стажу, не можуть отримувати звичайну пенсію за віком. Водночас у деяких випадках держава передбачає для таких людей інший вид підтримки — державну соціальну допомогу.

Розповідаємо, хто має право на виплати, який їхній розмір і як подати заяву.

Реклама

Хто може отримати соціальну допомогу

Як пояснювали у Пенсійному фонді України, право на державну соціальну допомогу мають громадяни, які досягли 65-річного віку та мають менше ніж 15 років страхового стажу або не мають його зовсім.

Реклама

При цьому допомога призначається лише за умови, що людина:

не отримує пенсію або інші соціальні виплати;

належить до малозабезпечених осіб, тобто її середньомісячний сукупний дохід за попередні шість календарних місяців не перевищує прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Який розмір виплати у 2026 році

Від 1 січня 2026 року прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2 595 гривень на місяць.

Розмір державної соціальної допомоги визначається як 30% цієї суми. Таким чином, у 2026 році виплата становить 778,50 гривні на місяць.

У Пенсійному фонді зазначають, що після досягнення 65 років така допомога призначається довічно.

Реклама

Які документи необхідні

Для оформлення державної соціальної допомоги потрібно подати:

заяву;

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

декларацію про доходи.

Як подати заяву

Подати документи можна кількома способами:

особисто до територіального органу Пенсійного фонду України;

через уповноважених осіб виконавчих органів сільських, селищних або міських рад;

у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Крім того, заяву можна оформити онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок ПФУ або через «Дію».

Також законодавство дозволяє надіслати необхідні документи поштою до територіального управління Пенсійного фонду України.

Реклама

Новини партнерів