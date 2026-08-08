Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 10–16 серпня

Гроші / © Associated Press

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Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут на день не припадає.

Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток. Тож на кого чекає фінансовий успіх цього тижня — 10–16 серпня?

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Овен

У цей час — втім, як і в будь-який інший — важливо обережно ставитися до непередбачених витрат: вони не тільки «підкосять» бюджет, але й стануть приводом для придбання дорогих, але непотрібних речей.

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Телець

Від проведення ділових переговорів у цей час слід утриматися: досягти згоди з партнерами — як нинішніми, так і потенційними — однаково не вдасться, тож навіщо даремно витрачати свій час і красномовство.

Близнята

Ухвалюючи важливе — як професійне, так і фінансове — рішення, слід радитися винятково зі своїм внутрішнім голосом: саме в цей момент він буде максимально сильним і переконливим — він не підведе.

Рак

Не варто розпочинати бізнес із людьми, які викликають неприємні відчуття — успіху від нього очікувати не варто, тому виправдовувати свої стосунки з ними ймовірним прибутком — марне й безглузде заняття.

Лев

Небажано допускати, щоб витрати перевищували надходження, інакше досить швидко доведеться вийти за межі бюджету, що може мати негативні фінансові наслідки, які не вдасться подолати одразу.

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Діва

Найкращий спосіб випередити колег-суперників — це чесна конкуренція: жодна висока мета — зокрема, й фінансова — не виправдає низьких і негідних засобів, тож не варто допускати їх навіть на рівні думок.

Терези

Секрет ділового та фінансового успіху представників цього знака в цей період — позитивне мислення: те, про що вони будуть думати, найближчим часом найкращим і найвигіднішим чином втілиться в реальність.

Скорпіон

Серйозні ділові — і, особливо, матеріальні — питання не можна розв’язувати під впливом сильних — насамперед негативних — емоцій: вони часто збивають представників цього знака зі шляху, дуже далекого від потрібного та правильного.

Стрілець

Зірки радять представникам цього знака поступово починати заощаджувати гроші, відкладаючи щомісяця певну суму, ось тільки збирати треба не на «чорний день», а на «світле майбутнє», точніше — на свою мрію.

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Козоріг

Цього тижня не бажано підписувати серйозні договори, що мають довгострокову фінансову перспективу, але, щоб не марнувати час, слід ретельно опрацювати їхній текст, не пропустивши жодної деталі.

Водолій

Займаючись розв’язанням серйозних професійних питань, не варто відволікатися на побутові справи, якими б важливими вони не здавалися: у цей час вони заберуть час і сили, необхідні для важливої роботи.

Риби

Не можна витрачати свої сили та час на вирішення дрібних — і незначних — питань, які заберуть багато ресурсів, але водночас нічого не дадуть натомість — добре заробити дозволять лише грандіозні проєкти.

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