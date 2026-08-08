«Одним кліком» анульовували відстрочки та тримали як заручників: Лубінець підтвердив свавілля у ТЦК на Закарпатті

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В одному з ТЦК Закарпаття «одним кліком» позбавляли законних відстрочок чоловіків з усієї України.

Ці чутки, які давно ширилися у Мережі, підтвердив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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За його словами сотні військовозобов’язаних з усієї України фактично опинилися в статусі заручників. Чоловіків незаконно утримували з діючими відстрочками та не випускали з території РТЦК, а правові гарантії просто анульовували без жодних підстав.

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Як працювала схема?

Омбудсмен розповів, що громадянам із дійсними документами про відстрочку блокували вихід із території ТЦК, перешкоджаючи вільному пересуванню.

Масова фальсифікація даних: Відстрочки скасовували, а в окремих випадках навіть без засідань відповідних комісій та без оформлення протоколів. У державну інформаційну систему керівник РТЦК вносив завідомо неправдиву інформацію.

Фіктивні документи: Посадовці штампували фейкові рапорти, які ставали «підставою» для позбавлення громадян їхніх прав.

Принизливі умови перебування: На збірному пункті виявили незадовільний санітарний стан вбиралень, брак питної води, відсутність білизни, ковдр, засобів гігієни та лише літній душ.

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«Усі ці викриті факти — це прямий наслідок нехтування та бездіяльності з боку колишнього керівництва Міністерства оборони та незаконних вказівок керівника Закарпатського ОТЦК. Саме відсутність системного контролю створила умови для подібного свавілля», — наголошує Лубінець.

На думку обмудсмена, тепер стає абсолютно зрозуміло, чому люди так бояться, і чому з’являються ці численні відео, де громадяни намагаються втекти від працівників ТЦК. Він вважає, що чоловіки бояться, бо навіть маючи законну відстрочку, людина може легко її втратити в приміщеннях ТЦК.

© Дмитро Лубінець facebook

Представник Лубінця буквально виводив незаконно затриманих людей з ТЦК

Протягом липня представник Лубінця Андрій Крючков звільнив 11 осіб, яких протиправно утримували в цьому РТЦК, а безпосередньо під час моніторингового візиту сприяв негайному звільненню ще двох громадян.

«Ці дії мають чіткі ознаки злочинів за статтями 146 (незаконне позбавлення волі), 362 (несанкціоновані дії з інформацією), 366 (службове підроблення) та 426-1 (перевищення владою) КК України», — наголошує Лубінець.

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«Посягання на права громадян, залякування та системні фальсифікації — саме так сьогодні виглядає робота окремих військоматів на Закарпатті. Мобілізація — важлива, але коли вона перетворюється на беззаконня, це знищує довіру до держави. Всі ці порушення треба негайно викорінювати, а винні мають понести сувору відповідальність», — підсумував Дмитро Лубінець.

Раніше у Мережі ширилися повідомлення, що нібито на Закарпатті затримують і мобілізовують студентів, а відстрочку «знімають через ТЦК».

Зауважимо, що це — далеко не перший сканал з ТЦК на Закарпатті. Раніше повідомлялося, що працівник ТЦК на Закарпатті прикував чоловіка кайданками до драбини на всю ніч.

Також ми писали, що на Закарпатті хворого на туберкульоз чоловіка з інвалідністю насильно утримували у ТЦК.

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