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На Закарпатті масово мобілізовували чоловіків із відстрочками і бронюванням — деталі від Лубінця
Чутки із соцмереж підтвердилися — на Закарпатті дійсно мобілізовували людей з чинними відстрочками. Цю інформацію підтвердив омбудсмен Лубінець.
В одному з ТЦК Закарпаття «одним кліком» позбавляли законних відстрочок чоловіків з усієї України.
Ці чутки, які давно ширилися у Мережі, підтвердив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
За його словами сотні військовозобов’язаних з усієї України фактично опинилися в статусі заручників. Чоловіків незаконно утримували з діючими відстрочками та не випускали з території РТЦК, а правові гарантії просто анульовували без жодних підстав.
Як працювала схема?
Омбудсмен розповів, що громадянам із дійсними документами про відстрочку блокували вихід із території ТЦК, перешкоджаючи вільному пересуванню.
Масова фальсифікація даних: Відстрочки скасовували, а в окремих випадках навіть без засідань відповідних комісій та без оформлення протоколів. У державну інформаційну систему керівник РТЦК вносив завідомо неправдиву інформацію.
Фіктивні документи: Посадовці штампували фейкові рапорти, які ставали «підставою» для позбавлення громадян їхніх прав.
Принизливі умови перебування: На збірному пункті виявили незадовільний санітарний стан вбиралень, брак питної води, відсутність білизни, ковдр, засобів гігієни та лише літній душ.
«Усі ці викриті факти — це прямий наслідок нехтування та бездіяльності з боку колишнього керівництва Міністерства оборони та незаконних вказівок керівника Закарпатського ОТЦК. Саме відсутність системного контролю створила умови для подібного свавілля», — наголошує Лубінець.
На думку обмудсмена, тепер стає абсолютно зрозуміло, чому люди так бояться, і чому з’являються ці численні відео, де громадяни намагаються втекти від працівників ТЦК. Він вважає, що чоловіки бояться, бо навіть маючи законну відстрочку, людина може легко її втратити в приміщеннях ТЦК.
Представник Лубінця буквально виводив незаконно затриманих людей з ТЦК
Протягом липня представник Лубінця Андрій Крючков звільнив 11 осіб, яких протиправно утримували в цьому РТЦК, а безпосередньо під час моніторингового візиту сприяв негайному звільненню ще двох громадян.
«Ці дії мають чіткі ознаки злочинів за статтями 146 (незаконне позбавлення волі), 362 (несанкціоновані дії з інформацією), 366 (службове підроблення) та 426-1 (перевищення владою) КК України», — наголошує Лубінець.
«Посягання на права громадян, залякування та системні фальсифікації — саме так сьогодні виглядає робота окремих військоматів на Закарпатті. Мобілізація — важлива, але коли вона перетворюється на беззаконня, це знищує довіру до держави. Всі ці порушення треба негайно викорінювати, а винні мають понести сувору відповідальність», — підсумував Дмитро Лубінець.
Раніше у Мережі ширилися повідомлення, що нібито на Закарпатті затримують і мобілізовують студентів, а відстрочку «знімають через ТЦК».
Зауважимо, що це — далеко не перший сканал з ТЦК на Закарпатті. Раніше повідомлялося, що працівник ТЦК на Закарпатті прикував чоловіка кайданками до драбини на всю ніч.
Також ми писали, що на Закарпатті хворого на туберкульоз чоловіка з інвалідністю насильно утримували у ТЦК.