Польща почне депортувати українських чоловіків призовного віку?: у МВС країни дали жорстку відповідь

Що насправді чекає на українських чоловіків у Польщі після гучних погроз про депортацію: заява МВС країни / © Associated Press

Реклама

У Міністерстві внутрішніх справ Польщі назвали популізмом заяву представника партії «Право і справедливість» (PiS) Тобіаша Бохенського про можливу депортацію українських чоловіків призовного віку.

Про це заявила речниця Міністерства внутрішніх справ Польщі Кароліна Галецька, передає RMF24.

Реклама

«Грандіозні» плани польських правих щодо українців

У виданні нагадали, що Під час програмного з’їзду PiS віце-президент партії, депутат Європарламенту Тобіаш Бохенський оголосив, що якщо його партія виграє вибори 2027 року, одним із перших рішень уряду буде «депортація українських чоловіків призовного віку, які не працюють легально в Польщі».

Реклама

Відповідь МВС Польщі

«Ці припущення є чистим абсурдом і популізмом», — заявила Кароліна Галецька, речниця Міністерства внутрішніх справ.

За її словами, 95 відсотків українських чоловіків легально працюють у Польщі.

«95% українських чоловіків призовного віку легально працюють у Польщі та сплачують податки як зазвичай, тим самим сприяючи економічному зростанню нашої країни. Однак тих, хто порушує закон, відповідно до рішень, прийнятих, наприклад, Прикордонною службою, депортують», — розповла речниця.

Водночас, вона визнала, що кількість депортованих іноземців з Польщі у 2024-2025 роках значно вища, ніж у 2023 році.

Реклама

«У 2023 році було депортовано приблизно 3000 іноземців, тоді як лише у 2025 році з Польщі було депортовано приблизно 10 000 осіб різних національностей. Ці дані свідчать про те, що нинішній уряд проводить дуже жорстку політику щодо тих, хто порушує закон», — сказала речниця Міністерства внутрішніх справ.

Навіть непрацевлаштовані українці приносять Польщі гроші

«Ми також не знаємо, як партія „Право і справедливість“ (PiS) планує проводити перевірки, пов’язані з розслідуванням того, хто перебуває в Польщі легально, а хто нелегально. Чи планують вони, наприклад, створити патрулі для перевірки документів на вулицях чи проводити перевірки на робочих місцях?», — додала Галецька.

Вона запевнила, що «Польща — це гостинна, відкрита країна». За її словами, крім працюючих українців, до Польщі приїздять українські студенти, які «роблять покупки і таким чином роблять свій внесок у польський ВВП».

Крім того, серед українців, які не є професійно активними в Польщі, є, наприклад, солдати, які проходять там реабілітацію.

Реклама

Раніше українка пояснила, чому покинула Польщу після 4 років та куди переїхала.

Також ми писали, що у Польщі 18-річний українець може отримати довічне.

Новини партнерів