«Спілкуватись українською треба тихіше»: українці в Польщі розробили жорсткі правила безпеки

Українці в Польщі розповіли про власні правила безпеки в цій країні / © ТСН

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Частина українців, які мешкають у Польщі, протягом останніх тижнів, з огляду на відверто негативне ставлення окремих поляків, розробили заради своєї безпеки власні правила перебування у транспорті, магазинах та інших громадських місцях. Про ці негласні вимушені норми опитані нами жінки та чоловіки, які мешкають у невеличких та великих містах розповіли у коментарі для ТСН.ua.

За їхніми словами, таких власних правил вони вимушені притримуватись, щоб уникнути конфліктів та нападів у Польщі.

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«Я мешкаю у Польщі більше 5 років, але протягом останніх місяців ставлення поляків помітно змінилося. Дуже простий приклад — ще на початку минулого року під час перерви на нашому підприємстві українці обідали у їдальні разом, за одним столом. Ніхто особливо не обирав місце, де сісти. Зараз окремо обідаємо ми, поляки сідають за інший стіл. Якщо запитати у колег-поляків, чому так сталося — ніхто з них навіть пояснити не зможе, чому. Впливає ситуація, яка склалася», — ділиться з ТСН.ua колишній мешканець Києва Роман А., який легально проживає та працює у Польщі понад 5 років.

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За його словами, правила власної поведінки у громадських місцях — окрема історія.

«Своїм рідним я повідомив, що ніяких спонтанних дзвінків — спочатку мені пишуть, чи вдома я і тільки після мого «Так» спілкуємось телефоном. Я непогано вивчив польську, але акцент, мабуть, не зміниш. Суворо контролюю термін дії проїзного, щоб зайвий раз не вступати у діалог з контролерами у транспорті. Показав під час перевірки і іду спокійно далі. Інколи у великих магазинах виникає потреба поставити питання продавцю-консультанту, якщо щось не зрозуміло щодо наявності товару. Але останнім часом якщо не знайшов потрібного товару на полиці, то відкладаєш покупку. Просто не хочеться вступати у діалог», — розповів нам цей киянин.

Але, за його спостереженнями, наприклад, власник квартири, яку він винаймає, дружелюбно спілкується з усіма трьома орендарями.

«Коли приїздить забрати орендну плату, то ніякої ворожнечі немає. Навіть чай п’ємо разом, він завжди цікавиться як справи у моїх рідних в Україні», — каже Роман.

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Побиття українців у Польщі: чим закінчився конфлікт

Один з останніх випадків нападу на українців у Польщі стався наприкінці липня у Вроцлаві, біля одного з магазинів — троє чоловіків побили та нанесли різану рану українці Анастасії Кітцай та побили її нареченого Максима.

Побиття українців у Вроцлаві. Колаж ТСН.ua / © ТСН

Як розповідала в коментарі для ТСН.ua мама Анастасії, Каріна Кітцай, донька зробила зауваження чоловікові, який хотів в магазині купити пиво поза чергою — після цього три нападника вже на вулиці порізали шию та вухо Анастасії та побили її хлопця.

На конфлікт тоді відреагували і українські дипломати, і очільник Вроцлава.

Станом на сьогодні, за словами Каріни Кітцай, двоє нападників є затриманими, третього польські правоохоронці оголосили у розшук.

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«Двоє з нападників затримані та арештовані, ведеться слідство. Третій розшукується правоохоронними органами. Правоохоронці розслідують справу за декількома кримінальними статтями, також в діях нападників вбачають побиття на грунті ненависті. Моя донька відвідує психолога після цих подій, планує йти до лікаря, можливо їй знімуть шви. Після нападу її оглянув професор, у неї боліла щелепа, обличчя було розбито до зубів», — каже пані Каріна.

Українці в Польші між собою спілкуються пошепки

До цього вона додала, що мешкає у Польщі понад 10 років і досі почувалась безпечно, а зараз — не зовсім.

«Розмовляю виключно польською та побоююсь, щоб не дай Боже, не було у мене акценту. Сподіваюсь, що з часом така напруга пройде. Зараз до мене приїхала моя сестра з моїм маленьким племінником, йому 5 років. Вони не розмовляють польською. Якщо ми заходимо до магазину, то я з сестрою розмовляю тихо. Зайвий раз їй нагадую, що давай тихіше спілкуватись українською. Але скажу таке: я працювала у дитячому садочку, була серед колег єдиною українкою і мої підлеглі знали про це, ми завжди нормально спілкувалися», — каже пані Каріна.

Крім того, вона наводить і такий приклад: «Після цього випадку з моєю донькою і її хлопцем, мені у соцмережі написали близько 200 людей. Троє написали образи, а решта попрохали пробачення за своїх земляків та додали, що їм прикро. Багато людей запропонували допомогу. Але з рівноваги мене вивели наші, українці своїми коментарями. Через це мені болить більше… Тому скажу так: є різні люди, в будь-якій країні».

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що поляки шокували закликом готуватися до війни з Україною. Польща повинна змінити оборонну стратегію та посилити контроль за українцями, вважає політик Пшемислав Пяста.

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