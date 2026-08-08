Розгром складів Wildberries: у Росії прогнозують хвилю банкрутств продавців

Втрати селерів маркетплейсу сягають сотень мільярдів рублів після ударів дронів / © Getty Images

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У Росії може розпочатися хвиля банкрутств підприємців, які продавали товари через маркетплейс Wildberries та втратили продукцію внаслідок атак на його логістичні центри.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело, близьке до Кремля.

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За словами співрозмовника агентства, для компенсації втрат продавців можуть знадобитися сотні мільярдів рублів, а необхідних для цього ресурсів немає.

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«Ні в кого немає таких грошей, щоб підтримати продавців. Йдеться про сотні мільярдів рублів», — заявило джерело Reuters.

Особливо вразливими є індивідуальні підприємці, які становлять значну частину продавців на Wildberries. За російським законодавством вони можуть відповідати за борговими зобов’язаннями власним майном.

Таким чином, підприємці, які придбали товари в кредит та втратили їх на атакованих складах, можуть зіткнутися не лише з банкрутством, а й із втратою особистих активів.

Торгово-промислова палата РФ запропонувала уряду змінити процедуру банкрутства для таких підприємців.

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Російська влада також обговорює пакет заходів для підтримки продавців Wildberries. Серед можливих рішень — кредитні канікули, пільгове кредитування та податкові послаблення. Водночас прямі компенсації постраждалим наразі не передбачаються.

Удари по Wildberries — що відомо

Після системних ударів дронами по НПЗ і танкерах РФ в Чорному та Азовському морях Україна почала атакувати і логістичні потужності ворога. Зокрема, під «далекобійними санкціями» опинилися склади найбільшого маркетплейсу Росії — Wildberries («дикі ягоди»).

На Wildberries вільно продаються товари для війни: бронежилети, камуфляжні костюми та оптоволокно для дронів.

Експерти сходяться на тому, що склади Wildberries — законна воєнна ціль для ЗСУ. Серед згорілих товарів було чимало предметів військового призначення, які військові РФ та їх рідні купують самостійно.

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Маркетплейс повʼязаний з Кремлем. Влітку 2024 року Wildberries об’єднався з оператором зовнішньої реклами Russ. Злиття мало особисте схвалення від Путіна, а заявлена мета — створення глобального конкурента для Amazon, Alibaba і Google.

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