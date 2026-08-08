Взуття / фото ілюстративне / © Freepik

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Засновниця бренду Sole Bliss та дизайнерка Ліза Кей застерегла від наслідування літнім взуттєвим трендам, таким як табі від Maison Margiela чи балетки.

В інтерв’ю Daily Mail експертка наголосила, що головна помилка жінок — це вибір туфель лише за зовнішнім виглядом. За її словами, тісний носок, незручний каблук чи слизька підошва можуть спричинити серйозні проблеми зі здоров’ям стоп та викликати біль.

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Експертка проаналізувала наймодніші силуети сезону й розкрила, яке взуття є безпечним, а від яких трендів краще відмовитися.

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Взуття з розділеним носком

Епатажні моделі Tabi від Maison Margiela стали справжнім хітом серед світових модниць, проте купувати їх варто не всім. За словами Лізи Кей, штучне розділення великого та другого пальців створює надмірне навантаження на суглоби й може провокувати запалення нервових тканин стопи.

Кайлі Дженнер у взутті із рзділеним носком / © Daily Mail

Особливо небезпечним таке взуття є для людей із діабетичною нейропатією: через знижену чутливість ніг легко прогавити момент, коли туфлі почнуть натирати до крові та травмувати тканини.

Кому підійде: власникам вузьких або стандартних стоп без ортопедичних проблем.

Не підходять для: людей із широкою стопою, бурситом, молотоподібною деформацією пальців, невромою Мортона та діабетом.

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Туфлі на шпильках

Високі підбори є одним із найскладніших випробувань для ніг, адже вузький каблук зміщує вагу тіла вперед і буквально здавлює пальці у вузькому носку. Проте, за словами Лізи Кей, навіть 10-сантиметрові шпильки можуть бути зручними, якщо вони правильно спроектовані.

Ключ до безпеки — вибір моделей із розширеним носком, м’якою устілкою, еластичними вставками в зонах тиску та підтримкою склепіння стопи. Це дозволяє суттєво зменшити навантаження та запобігти загостренню ортопедичних проблем.

Кому можуть підійти: людям із вальгусною деформацією, плоскостопістю чи фасціїтом, але лише за умови, що модель має спеціальну ортопедичну конструкцію та підтримку стопи.

Кому не підходять: усім, хто має захворювання стоп і обирає стандартні, жорсткі шпильки без амортизації та анатомічної устілки.

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Мюлі на масивних підборах

Стильні мюлі регулярно повертаються в тренди, проте їхній комфорт досить ілюзорний. Головна проблема цього взуття часто може полягати у відсутності ремінця на п’яті для фіксації. Через це тонка стопа постійно ковзає уперед, що змушує рефлекторно затискати пальці та створює надмірний тиск на передню частину ноги.

Мюлі на масивних підборах / © unsplash.com

За словами експертки, така нестабільність може провокувати загострення невроми Мортона — запалення нерва, яке супроводжується різким пекучим болем.

Кому підійдуть: власникам широких стоп, при плоскостопості, артриті та вальгусній деформації (бурситі).

Кому не підійдуть: людям із вузькою стопою та тим, хто має неврому Мортона.

Чоботи UGG

Чоботи UGG вже давно стали культовим елементом щоденного гардероба, проте їхня легендарна зручність має й зворотний бік.

За словами експертки Лізи, м’яка овчина дбайливо огортає набряклі суглоби, чутливу шкіру та чудово підходить для широкої стопи. Саме тому таке взуття стане порятунком при діабетичній нейропатії чи артриті.

Проте ця ж м’якість перетворюється на проблему через повну відсутність анатомічної підтримки та жорсткого каркасу. При тривалому носінні уггі здатні провокувати або загострювати шишки на ногах, плантарний фасціїт, плоскостопість та гіперпронацію, коли стопа під час ходьби завалюється всередину.

Таке взуття ідеально підійде людям із широкими стопами, артритом суглобів або діабетичною нейропатією. Натомість від такої моделі краще відмовитися за наявності бурситу, плоскостопості, гіперпронації чи плантарного фасціїту.

Балетки

Балетки залишаються головним літнім фаворитом, хоча багато хто скаржиться на біль і дискомфорт після тривалої ходьби в них.

Експертка Ліза зазначає, що якісні моделі з гарною анатомічною підтримкою можуть бути цілком безпечними для здоров’я ніг. Проте людям із плантарним фасціїтом чи плоскостопістю варто уникати повністю плоских варіантів без амортизації.

Взуття на тонкій підошві змушує стопу приймати на себе весь удар від кожного кроку, а відсутність підтримки склепіння лише погіршує стан.

Така модель добре підійде для широких чи вузьких ніг, а також при бурситі, молоткоподібних пальцях і діабетичній нейропатії. Водночас від класичних балеток краще відмовитися людям із:

плоскостопістю;

плантарним фасціїтом

гіперпронацією або артритом.

Взуття на танкетці

Взуття на танкетці вважається чи не найзручнішою альтернативою класичним підборам, і фахівці з цим, здебільшого, погоджуються.

За словами Лізи, така підошва набагато лагідніша до ніг порівняно зі шпильками, адже вага тіла рівномірно розподіляється по всій площі стопи. Втім, є й нюанс: жорстка, майже негнучка платформа може створювати незручності для тих, чия стопа занадто завалюється всередину під час ходьби.

Завдяки своїй стійкості танкетка підходить більшості людей, зокрема при широкій стопі, бурситі, артриті чи молоткоподібній деформації пальців. Єдиним суттєвим протипоказанням для цього фасону є гіперпронація.

Мері Джейн

Класичні туфлі «Мері Джейн» чудові для щоденного офісного гардероба, а фахівці вважають їх чи не найкращим вибором для здоров’я ніг.

Як зазначає Ліза, ремінець на підйомі надійно фіксує стопу та не тисне на чутливі зони, бурсити чи невроми. До того ж застібка значно зручніша за шнурки для людей із ураженими артритом суглобами пальців. Єдине застереження — довжина ремінця, якої може не вистачити за умови високого підйому.

Взуття Mary Janes / © unsplash.com

Завдяки своїй конструкції ця модель підійде майже кожному, окрім власників ніг із високим підйомом стопи.

Лофери

Класичні лофери залишаються на піку популярності у найрізноманітніших варіаціях — від моделей на масивній підошві до варіантів без задника.

За словами Лізи, відсутність застібок робить їх ідеальними для людей із проблемними суглобами, яким важко зав’язувати шнурки. Заокруглений носок забезпечує достатньо простору, тому лофери легко підібрати як на вузьку, так і на широку ногу з бурситом. Проте моделі на надто плоскій підошві позбавлені належної амортизації, тож людям із плоскостопістю або гіперпронацією краще шукати варіанти з вбудованим супінатором.

Завдяки своїй універсальності таке взуття підійде для більшості людей, зокрема при артриті, молоткоподібних пальцях чи діабетичній нейропатії. Водночас плоскі лофери не рекомендують при:

плантарному фасціїті;

плоскостопості;

гіперпронації.

Туфлі на низьких підборах

Туфлі на низьких підборах знову в тренді: вони виглядають вишукано й водночас набагато зручніші за вищі аналоги.

За словами Лізи, такий стійкий каблук є «розумним компромісом». Він додає елегантності, але не перевантажує суглоби так, як шпильки. Утім, навіть мінімальний підйом зміщує вагу на передню частину стопи, що може провокувати біль, особливо у моделях із гострим носком. Щоб зменшити тиск, варто обирати варіанти з м’якою амортизуючою устілкою.

Туфлі на низьких підборах / © unsplash.com

Цей фасон вважається універсальним і підходить для вузьких чи широких ніг, а також при бурситі, артриті, молоткоподібній деформації пальців або діабетичній нейропатії. Відмовитися від такого взуття краще лише при плантарному фасціїті та невромі Мортона.

Чоботи до щиколотки

З наближенням осені ботильйони традиційно почнуть з’являтися на ногах багатьох людей, і фахівці вважають їх одним із найвдаліших варіантів взуття.

Як зазначає Ліза, чоботи до щиколотки чудово підходять при більшості проблем зі стопами. Завдяки фіксації гомілкостопа вони чудово підтримують нестабільні суглоби, а моделі на блискавці чи шнурівці легко підлаштовуються під ширину ноги або раптові набряки. Головне — обирати варіанти з досить широким носком і якісною амортизацією.

Завдяки своїй універсальності та анатомічно правильній формі таке взуття підійде практично всім. Воно безпечне при бурситі, плоскостопості, артриті, невромі Мортона, молоткоподібних пальцях і діабетичній нейропатії.

Чоботи до колін

Високі чоботи до колін залишаються невіддільним елементом гардероба, адже вони чудово зберігають тепло у холодну пору року. Утім, фахівці застерігають, що такий фасон має свої обмеження.

За словами Лізи, щільне прилягання халяви може надати додаткову стабільність людям із проблемами суглобів. Проте більшість високих чобіт відшиваються за стандартними лекалами, через що вони часто виявляються занадто тісними у литках та стопі. Це створює надмірний тиск і стає серйозною перепоною, особливо при діабетичній нейропатії.

Високі чоботи найкраще підійдуть для вузьких ніг, а також при плоскостопості, гіперпронації чи артриті. Натомість від таких моделей варто відмовитися людям із широкими стопами або діабетичною нейропатією.

Шльопанці

Шльопанці залишаються популярним літнім взуттям, проте експерти категорично не рекомендують носити їх щодня.

За словами Лізи, це той фасон, використання якого краще максимально обмежити. Перетинка між пальцями створює тиск саме в тих зонах, які варто берегти, а повна відсутність каркаса й підтримки склепіння змушує стопу постійно перенапружуватися. Це суттєво погіршує стан при плоскостопості та плантарному фасціїті. Крім того, відкрита конструкція підвищує ризик травмування, що дуже небезпечно при діабетичній нейропатії, де навіть незначне пошкодження шкіри може призвести до ускладнень.

Шльопанці найкраще підійдуть для вузької стопи, при короткій тривалост носіння. Натомість вони протипоказані при:

бурситі;

молоткоподібних пальцях;

плантарному фасціїті;

плоскостопості;

гіперпронації;

невромі Мортона;

артриті та діабетичній нейропатії.

Взуття на платформі

Взуття на платформі вважається сміливим рішенням, проте воно може стати відмінною та значно безпечнішою заміною тонким підборам.

Як зазначає Ліза, це чудовий варіант для тих, кому важко ходити на високих підборах. Завдяки товстій підошві кут нахилу стопи зменшується, що суттєво знімає навантаження з передньої частини ноги, бурситів та уражених суглобів. Утім, сама по собі рівна платформа не захищає від завалювання стопи всередину, тож без спеціальної підтримки склепіння вона не вирішить проблему гіперпронації.

Взуття на платформі / © unsplash.com

Платформа підійде для вузьких і широких ніг, а також при бурситі, плантарному фасціїті, артриті, молоткоподібній деформації та невромі Мортона. Відмовитися від такого взуття варто лише при гіперпронації, якщо у підошві немає вбудованого анатомічного супінатора.

Crocs

Спочатку крокси вважалися взуттям виключно для комфорту, проте сьогодні вони стали ще й повноцінним модним трендом.

За словами Лізи, завдяки своїй легкості, м’якості та простоті у взуванні крокси є зручним щоденним вибором для людей зі схильністю до набряків. Вони дають чимало простору, але водночас майже не мають жорсткого каркаса. Через відсутність належної підтримки та анатомічної форми вузька нога в них легко ковзає, а специфічний фасон може сильно натирати в зоні кісточки.

Таке взуття найкраще підійде власникам широких стоп. Натомість від кроксів краще відмовитися при:

бурситі;

плантарному фасціїті;

плоскостопості;

гіперпронації, а також якщо у вас вузька стопа.

Кросівки на тонкій підошві

Класичні кросівки на тонкій підошві залишаються популярним вибором на кожен день, і для цього є всі підстави.

За словами Лізи, гнучка й пласка підошва тримає ногу ближче до землі, що ідеально підходить для людей, яким не потрібна додаткова ортопедична корекція. Проте варто звертати увагу не лише на зовнішній вигляд: тонкі кросівки з мінімальною амортизацією змушують стопу поглинати всю силу ударів під час ходьби.

Водночас деякі бренди створюють елегантні низькі моделі з якісною прихованою підтримкою, тож завжди важливо перевіряти властивості самої устілки.

Якщо кросівки мають гарну внутрішню амортизацію, вони підійдуть практично всім, зокрема при бурситі, широкій чи вузькій стопі, артриті та навіть плоскостопості. Однак базові моделі з дуж тонокою підошвою без підтримки протипоказані при:

плантарному фасціїті;

плоскостопості;

гіперпронації.

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