Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

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У 27-річного Брукліна Бекхема та 31-річної Ніколи Пельтц було два весілля. Перше відбулося 9 квітня 2022 року у Флориді за участю 300 гостей та зіркових батьків нареченого — Вікторії та Девіда Бекхемів. А друга — 2 серпня 2025 року, коли подружжя вирішило поновити свої шлюбні обітниці в маєтку родини Пельтц у Бедфорді, і це була скромна, тиха і приватна церемонія для найближчих. На це свято пара не запросила сім’ю Бекхемів (ні батьків Брукліна, ні його братів). Це було пов’язано з серйозним погіршенням стосунків Брукліна з батьками, з якими він повністю припинив спілкування.

Саме з тим, що батьки Брукліна були присутні на першому весіллі, пов’язане рішення пари більше ніколи не святкувати його річницю.

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Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

За словами інсайдерів, перше весілля Брукліна та Ніколи — це подія, яку вони згадують не з теплотою, а друге, на якому вони поновили свої обітниці в присутності лише її родини та друзів, зберігає в собі безліч щасливих спогадів. Тому надалі вони вирішили, що саме цю дату святкуватимуть публічно разом.

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На тлі сімейної драми Бруклін неодноразово демонстрував, наскільки він близький до дружини. У соціальних мережах він регулярно публікує романтичні фотографії з Ніколою та розповідає про свої почуття до неї. І річниця весілля стала ще одним приводом для подружжя підкреслити свою згуртованість.

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц / © Associated Press

Нагадаємо, що раніше Нікола Пельтц позувала в нижній білизні на шезлонгу та в обіймах свого чоловіка Брукліна Бекхема.

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