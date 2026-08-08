Як заквасити помідори на зиму: топ-3 найсмачніші рецепти, які добре зберігаються

Як заквасити помідори

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Серпень і початок осені — найкращий час для домашніх заготовок. Якщо мариновані овочі вже стали звичною стравою на столі, варто звернути увагу на квашені помідори. Вони мають насичений смак, приємну кислинку, залишаються пружними та чудово смакують як самостійна закуска або доповнення до картоплі, м’яса чи каш.

Як їх приготувати — розповідаємо у матеріалі ТСН.ua.

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Щоб заготівля вдалася, важливо обирати щільні, не перестиглі плоди без пошкоджень. Також слід використовувати чисті банки або діжки й дотримуватися пропорцій солі.

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Класичні квашені помідори з часником і кропом

Цей рецепт вважається одним із найпопулярніших. Помідори виходять ароматними, у міру солоними й добре зберігають свою форму.

Інгредієнти

3 кг помідорів;

2,5 л води;

75 г кам’яної солі;

6–8 зубчиків часнику;

парасольки кропу;

листя хрону;

листя смородини або вишні;

кілька горошин чорного перцю.

Спосіб приготування

На дно стерилізованої банки або іншої ємності покладіть зелень, спеції та часник. Щільно викладіть помідори, чергуючи їх із листям. Окремо розчиніть сіль у холодній кип’яченій воді та залийте розсолом овочі. Накрийте кришкою, але не закручуйте герметично. Залиште за кімнатної температури на 3–5 днів, щоб почалося бродіння.

Після цього перенесіть заготовку до льоху або холодильника. Приблизно через три-чотири тижні помідори будуть готові до споживання.

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Квашені помідори з гірчицею

Гірчичний порошок допомагає довше зберегти заготівлю та запобігає появі плісняви. Крім того, він надає закусці легкого пікантного смаку.

Інгредієнти

2 кг помідорів;

2 л води;

60 г солі;

1 ст. л. сухої гірчиці;

5 зубчиків часнику;

кріп;

листя хрону;

лавровий лист;

чорний перець горошком.

Спосіб приготування

На дно банки покладіть зелень і спеції, зверху щільно розмістіть помідори. Сіль розчиніть у воді та залийте овочі. Поверх розсолу рівномірно насипте суху гірчицю. Закрийте банку капроновою кришкою та залиште на кілька днів для бродіння.

Після завершення активної ферментації перенесіть ємність у прохолодне місце. За таких умов помідори можуть без проблем простояти всю зиму.

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Квашені помідори з болгарським перцем і селерою

Такий варіант сподобається тим, хто любить більш насичений аромат. Болгарський перець додає легку солодкість, а селера робить смак особливо виразним.

Інгредієнти

3 кг помідорів;

2 болгарські перці;

пучок селери;

6 зубчиків часнику;

2,5 л води;

75 г солі;

листя хрону;

кріп.

Спосіб приготування

Перець наріжте великими шматочками. На дно ємності викладіть зелень, селеру, часник і частину перцю. Потім шарами розмістіть помідори, додаючи овочі між ними. Залийте холодним солоним розсолом, накрийте кришкою та залиште за кімнатної температури на кілька днів. Коли процес бродіння стане менш активним, перенесіть заготовку в холодне місце.

Через три-чотири тижні закуска набуде насиченого смаку й буде готова до подачі.

Як зробити, щоб квашені помідори довго зберігалися

Тривалість зберігання залежить не лише від рецепта, а й від дотримання кількох простих правил.

Використовуйте лише щільні та неушкоджені плоди.

Обирайте кам’яну сіль без добавок.

Перед приготуванням ретельно мийте банки й кришки.

Після завершення бродіння зберігайте заготовки за температури від 0 до +6 °C.

Стежте, щоб помідори були повністю вкриті розсолом.

За правильних умов квашені помідори залишаються смачними та придатними до споживання протягом кількох місяців, а інколи — майже до нового врожаю.

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