Родина загинула у власному будинку на Київщині: РФ вбила 3-річного хлопчика, його бабусю і дідуся / © ДСНС у Київській області

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Вночі 8 серпня армія РФ завдала комбінованого удару по Київській області. У селі Пухівка Броварського району п’ять БпЛА влучили у приватний будинок. Загинули його мешканці.

Про деталі трагедії розповіли у пресслужбі Київської обласної прокуратури.

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Російни атакували населений пункт після опівночі. Внаслідок атаки загорівся двоповерховий житловий будинок. Через сильну пожежу його було повністю знищено. Крім того, значних руйнувань зазнали господарські споруди та два автомобілі.

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Росія вбила трьох людей у Пухівці на Київщині. / © Прокуратура Київської області

Росія вбила трьох людей у Пухівці на Київщині. / © Прокуратура Київської області

Що відомо про жертв

На місці «прильоту», просто у власному будинку, загинули 3-річний хлопчик та його бабуся і дідусь. Його дитини отримали уламкові поранення та опіки. Сильно постраждав їхній старший 15-річний син. У нього діагностовано опіки близько 11% тіла. Підлітка госпіталізували до реанімаційного відділення.

Також поранення отримав 21-річний сусід, який після влучання прийшов на допомогу родині.

Нагадаємо, вночі росіяни атакували Київську область. У Броварському районі зафіксували наслідки російської атаки одразу на трьох локаціях. Відомо, що кількість жертв зросла до чотирьох осіб.

Президент Володимир Зеленський відреагував на нічний терор РФ та жорстко звернувся до партнерів. Він закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Кремль і передати додаткові системи ППО, які потрібні Україні, а «не десь на складах, за тисячі кілометрів від російських ударів проти життя».

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