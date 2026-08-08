Водопостачання Львівщини під загрозою: "Бориславська нафтова компанія" просить Зеленського переглянути санкції

Водопостачання / © pixabay.com

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"Бориславська нафтова компанія" звернулася до Президента України Володимира щодо перегляду санкцій. Під загрозою опинилося питне водопостачання для багатьох мешканців Львівської області, йдеться у заяві компанії.

Підприємство зареєстроване в Україні у 1996 році і близько тридцяти років видобуває нафту і природний газ на Стинавському родовищі на підставі спеціального дозволу № 1211 від 20.01.1998, дія якого продовжена до 2038 року.

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4 серпня 2026 року ТОВ "СП "БНК" стало відомо, що Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 02.07.2026 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", що було введено в дію Указом Президента України від 03.08.2026 року № 704/2026, до ТОВ "СП "БНК" застосовано шістнадцять видів персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних санкцій (включаючи завідомо незастосовні), внаслідок чого підприємство було вимушено з 04.08.2026 зупинити видобуток вуглеводнів та в позаштатному режимі зупинити на родовищі всі фонтанні свердловини.

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ТОВ "СП "БНК" офіційно повідомило органи цивільного захисту, екологічного контролю та обласну владу про загрозу виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру на Стинавському родовищі і звернулося до Президента України, Прем’єр-міністра України та Ради національної безпеки і оборони України з проханням переглянути застосовані до компанії санкції в частині, яка унеможливлює безпечну роботу промислу.

4 серпня 2026 року, наступного дня після опублікування Указу Президента України № 704/2026 про введення в дію рішення РНБО від 2 липня 2026 року, не зважаючи на те, що на даний час спеціальний дозвіл на користування надрами № 1211 від 20.01.1998 є чинним і до видання Держгеонадрами будь-якого наказу, який визначав би порядок реалізації санкцій, ключові технологічні контрагенти припинили співпрацю з підприємством: АТ "Укрнафта" розірвало сім договорів виробничої кооперації, закрило центральну засувку на прийманні продукції промислу та опломбувало запірну арматуру на газопроводі, а ТОВ "Оператор ГТС України" зупинило транспортування газу компанії.

Оскільки герметизована система збору продукції родовища технологічно замкнена на об’єкти АТ "Укрнафта", а власних потужностей зберігання промисел не має, як було зазначено вище, ТОВ "СП "БНК" була змушена того самого дня зупинити всі фонтанні свердловини у позаштатному режимі. Про зупинення видано наказ і складено акти по кожній свердловині.

Одночасно через односторонню відмову постачальника продовжувати відпуск пального зупинився весь технологічний транспорт, необхідний працівникам для спостереження за станом свердловин та інфраструктури. 59 працівників та членів їхніх родин залишені Державою напризволяще, адже банки вже заблокували рахунки підприємства, а заробітна платня зависла на кореспондентському рахунку банку.

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"Цим доводимо до відому, що раптове і тривале закриття фонтанних свердловин старого фонду не "ставить видобуток на паузу", а створює критичну небезпеку: тиск у зупинених свердловинах відновлюється, і неконтрольоване накопичення нафти й газу безпосередньо під водоносними горизонтами створює ризик порушення герметичності колон та міграції вуглеводнів до горизонтів питної води", - заявляє компанія.

Як йдеться у заяві, вимушена зупинка не є консервацією: повний комплекс консерваційних робіт потребує проєкту, погоджень, спеціалізованих підрядників і фінансування, а застосовані санкції одночасно блокують і залучення виконавців, і розрахунки з ними. ТОВ "СП "БНК" постійно контролює тиски на гирлах свердловин і привела в готовність аварійні плани, але щоб і в подальшому здійснювати ці заходи потрібні технічні та фінансові можливості, а також наявність спеціалістів у штаті.

Свердловини Стинавського родовища експлуатуються фонтанним способом з 1967 року. Над продуктивними покладами залягають водоносні горизонти: значна частина родовища розташована в межах другого та третього поясів зони санітарної охорони Стрийського водозабору з експлуатаційними запасами 210 тисяч кубометрів на добу – основного джерела питної води для Львова, Стрия, Моршина, Дрогобича, Трускавця і Стебника. У компанії наголошують, що рішенням РНБО поставлено під загрозу екологічну безпеку громад Львівщини.

Позиція компанії та вжиті нею заходи

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Зазначається, що санкційне рішення не містить щодо ТОВ "СП "БНК" жодного мотиву і жодного посилання на будь-які факти. Включення української компанії, що 30 років проводить відкриту законну господарську діяльність по видобутку нафти та газу, до переліку компаній РФ та Республіки Білорусь, не схоже не зважене управлінське державницьке рішення. Це рішення вже негативно відображається на енергетичних ресурсах країни напередодні опалювального сезону.

Підприємство переконане у відсутності передбачених законом підстав для введення санкцій: воно працює відкрито під безперервним наглядом держави, має серед учасників АТ "Укрнафта" (25,1%), яке регулярно впродовж останніх років отримує багатомільйонні дивіденди від БНК, пройшла державну процедуру оцінки впливу на довкілля, включена до переліку сумлінних великих платників податків, а за час повномасштабної війни сплатила більше мільярда гривень податків, зборів та єдиного внеску, допомагало ЗСУ. Жодним судовим рішенням протиправність діяльності підприємства чи її посадових осіб не встановлювалася. Служба безпеки України до 02.07.2026 не спрямовувала жодного запиту на адресу ТОВ "СП "БНК". Підприємству невідомо про жодні кримінальні провадження, які могли б розслідуватися у відношенні його діяльності.

"Ми розуміємо загальну логіку санкційної політики держави і не ставимо її під сумнів. Але сьогодні наш обов’язок – сказати прямо: у випадку ТОВ "СП "БНК", рішення про введення санкцій не тільки необґрунтоване, але критично шкідливе для інтересів держави та безпеки мешканців регіону. Під зупиненими свердловинами лежать водоносні горизонти, з яких отримують питну воду шість міст Львівщини. Безпечно зупинити старий фонтанний фонд можна лише керовано, за проєктом і з часом на його виконання. Ми звернулися до всіх, хто може це забезпечити, – від Президента до обласної влади, – зазначив генеральний директор БНК Юрій Шкляр.

БНК направила звернення Президентові України як Голові РНБО – з проханням внести питання про перегляд санкцій на найближче засідання Ради; звернення Прем’єр-міністрові України з копією Апарату РНБО – з проханням ініціювати внесення змін до рішення в частині обмежень, що зупиняє виробничо-збутовий цикл; звернення до Держгеонадр – щодо порядку реалізації санкції та перехідного періоду; звернення до Львівської обласної військової адміністрації; офіційне повідомлення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації – до Головного управління ДСНС та Державної екологічної інспекції у Львівській області; а також звернення до АТ "Укрнафта" як учасника компанії з часткою 25,1 % статутного капіталу.

Усі наявні ресурси компанія використовує виключно для підтримання безпечного стану об’єктів, охорони майна, моніторингу тисків і ведення обліку.

У першому півріччі 2026 року ТОВ "СП "БНК" видобувала в середньому близько 43 тонн нафти і 68 тис. куб. м газу на добу та сплачувала до бюджетів понад 1,5 млн гривень щоденно. Отже, напередодні опалювального сезону держава недополучить значний обсяг нафти та газу вітчизняного виробництва та значні кошти до державного та місцевого бюджетів. На підприємстві працює 59 осіб. Учасником компанії з часткою 25,1 % є АТ "Укрнафта", інші корпоративні права належать підприємствам, серед яких відсутні особи, пов’язані із РФ або Республікою Білорусь.

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