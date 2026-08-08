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Пішла з дому і не повернулася: у Сумах зникла 14-річна дівчина
Поліцейські розшукали дитину, а з матір’ю провели профілактичну бесіду.
У Сумах поліцейські розшукали зниклу 14-річну дівчину — вона пішла з дому і не виходила на зв’язок.
Про випадок повідомили у поліції.
До правоохоронців звернулася жителька Сум та повідомила про зникнення своєї неповнолітньої доньки.
Згодом з’ясувалося, що дівчина у першій половині дня поїхала на таксі до знайомого, після чого перестала виходити на зв’язок. Її мобільний телефон був вимкнений, а місцеперебування залишалося невідомим.
Наразі дівчина перебуває у безпеці. Жодних протиправних дій щодо неї вчинено не було. Поліцейські провели з неповнолітньою та її рідними профілактичну бесіду.
Нагадаємо, в Охтирці до поліції звернулася 29-річна місцева жителька і повідомила про зникнення її 4-річного сина. Хлопчик пішов до магазину, але не повернувся додому.