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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
466
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1 хв

Пішла з дому і не повернулася: у Сумах зникла 14-річна дівчина

Поліцейські розшукали дитину, а з матір’ю провели профілактичну бесіду.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Поліція розшукала дитину

Поліція розшукала дитину

У Сумах поліцейські розшукали зниклу 14-річну дівчину — вона пішла з дому і не виходила на зв’язок.

Про випадок повідомили у поліції.

До правоохоронців звернулася жителька Сум та повідомила про зникнення своєї неповнолітньої доньки.

Згодом з’ясувалося, що дівчина у першій половині дня поїхала на таксі до знайомого, після чого перестала виходити на зв’язок. Її мобільний телефон був вимкнений, а місцеперебування залишалося невідомим.

Дитину розшукали і повернули додому

Дитину розшукали і повернули додому

Наразі дівчина перебуває у безпеці. Жодних протиправних дій щодо неї вчинено не було. Поліцейські провели з неповнолітньою та її рідними профілактичну бесіду.

Нагадаємо, в Охтирці до поліції звернулася 29-річна місцева жителька і повідомила про зникнення її 4-річного сина. Хлопчик пішов до магазину, але не повернувся додому.

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