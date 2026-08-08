Пішла з дому і не повернулася: у Сумах зникла 14-річна дівчина

Поліція розшукала дитину

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У Сумах поліцейські розшукали зниклу 14-річну дівчину — вона пішла з дому і не виходила на зв’язок.

Про випадок повідомили у поліції.

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До правоохоронців звернулася жителька Сум та повідомила про зникнення своєї неповнолітньої доньки.

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Згодом з’ясувалося, що дівчина у першій половині дня поїхала на таксі до знайомого, після чого перестала виходити на зв’язок. Її мобільний телефон був вимкнений, а місцеперебування залишалося невідомим.

Дитину розшукали і повернули додому

Наразі дівчина перебуває у безпеці. Жодних протиправних дій щодо неї вчинено не було. Поліцейські провели з неповнолітньою та її рідними профілактичну бесіду.

Нагадаємо, в Охтирці до поліції звернулася 29-річна місцева жителька і повідомила про зникнення її 4-річного сина. Хлопчик пішов до магазину, але не повернувся додому.

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