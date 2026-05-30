Укрaїнa
54
1 хв

На Сумщині зник 4-річний хлопчик — пішов до магазину і не повернувся

Поліцейські розшукали дитину, а з матір’ю провели профілактичну бесіду.

Віра Хмельницька
Поліція розшукала хлопчика / © Національна поліція України

В Охтирці до поліції звернулася 29-річна місцева жителька і повідомила про зникнення її 4-річного сина.

Про випадок повідомили у поліції Сумської області.

Хлопчик пішов до магазину, але не повернувся додому.

«На встановлення місцеперебування хлопчика були орієнтовані поліцейські наряди. Невдовзі працівники групи реагування патрульної поліції розшукали його біля одного з магазинів», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці повернули дитину матері та провели з жінкою профілактичну бесіду щодо належного виконання батьківських обов’язків. Крім того, складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, у селі Угринів Івано-Франківського району сталася надзвичайна подія — безвісти зникла 4-річна Злата Василівна Шевчук. За даними ювенальної превенції, дитина вийшла з власного подвір’я близько 20:30 у четвер, 2 травня, і дотепер її місцеперебування залишається невідомим.

