На Сумщині зник 4-річний хлопчик — пішов до магазину і не повернувся
Поліцейські розшукали дитину, а з матір’ю провели профілактичну бесіду.
В Охтирці до поліції звернулася 29-річна місцева жителька і повідомила про зникнення її 4-річного сина.
Про випадок повідомили у поліції Сумської області.
Хлопчик пішов до магазину, але не повернувся додому.
«На встановлення місцеперебування хлопчика були орієнтовані поліцейські наряди. Невдовзі працівники групи реагування патрульної поліції розшукали його біля одного з магазинів», — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці повернули дитину матері та провели з жінкою профілактичну бесіду щодо належного виконання батьківських обов’язків. Крім того, складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Нагадаємо, у селі Угринів Івано-Франківського району сталася надзвичайна подія — безвісти зникла 4-річна Злата Василівна Шевчук. За даними ювенальної превенції, дитина вийшла з власного подвір’я близько 20:30 у четвер, 2 травня, і дотепер її місцеперебування залишається невідомим.