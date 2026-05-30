Вибухова ніч у Таганрозі: Мадяр розкрив, що рознесли дрони

У Таганрозі було неспокійно

У ніч проти 30 травня Сили безпілотних систем (СБС) завдали удару по військовому аеродрому в російському Таганрозі.

Як повідомляє командувач СБС ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді у своєму Telegram-каналі, внаслідок атаки знищили оперативно-тактичний ракетний комплекс (ОТРК) «Іскандер» та два літаки Ту-142.

Зазначається, що Ту-142 — це дальній протичовновий літак, створений на базі стратегічного бомбардувальника. Тим часом ОТРК «Іскандер» є російським оперативно-тактичним ракетним комплексом для запуску ракет класу «земля-земля». Комплекс уразили на пусковій позиції на околицях Таганрога у Ростовській області РФ.

«Візит до Таганрога здійснили „Птахи 1 ОЦ СБС“. Результат не обмежився лише вже названими цілями — у воді теж „палало“ добре», — зазначив «Мадяр».

Раніше повідомлялося, що Таганрог у Ростовській області опинився під масованою атакою безпілотників. Юрій Слюсар, губернатор Ростовської області, написав, що на території порту в Таганрозі внаслідок атаки БпЛА сталося загорання танкера, резервуару з паливом, адміністративної будівлі.

