Вибухова ніч у Таганрозі: Мадяр розкрив, що рознесли дрони
Дрони знищили «Іскандер» і два Ту-142 у Таганрозі.
У ніч проти 30 травня Сили безпілотних систем (СБС) завдали удару по військовому аеродрому в російському Таганрозі.
Як повідомляє командувач СБС ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді у своєму Telegram-каналі, внаслідок атаки знищили оперативно-тактичний ракетний комплекс (ОТРК) «Іскандер» та два літаки Ту-142.
Зазначається, що Ту-142 — це дальній протичовновий літак, створений на базі стратегічного бомбардувальника. Тим часом ОТРК «Іскандер» є російським оперативно-тактичним ракетним комплексом для запуску ракет класу «земля-земля». Комплекс уразили на пусковій позиції на околицях Таганрога у Ростовській області РФ.
«Візит до Таганрога здійснили „Птахи 1 ОЦ СБС“. Результат не обмежився лише вже названими цілями — у воді теж „палало“ добре», — зазначив «Мадяр».
Раніше повідомлялося, що Таганрог у Ростовській області опинився під масованою атакою безпілотників. Юрій Слюсар, губернатор Ростовської області, написав, що на території порту в Таганрозі внаслідок атаки БпЛА сталося загорання танкера, резервуару з паливом, адміністративної будівлі.