В Україні за кілька днів до літа випав сніг — де вирує негода
Піп Іван і Чорногору накрила зима, також спостерігаються сильні пориви вітру.
Сьогодні, 30 травня, на гору Піп Іван, одну з найвищих вершин Карпат, наприкінці травня повернулася зимова погода.
«Станом на 9.05 30.05.2026 на горі Піп Іван хмарно, сніг, вітер західний 13 м/с, температура повітря -1°С», — йдеться у повідомленні рятувальників Прикарпаття у Facebook.
Така погода у цій місцевості, за словами гірського рятувальника Василя Фіцака, є стабільною.
«У Чорногорі все стабільно, пішов сніжок, а позначка термометра на -1С», — зазначив він.
Раніше синоптики повідомили, що в Україні очікується різке зниження температури повітря, яке в окремих областях удень не перевищить +10…+13 градусів.