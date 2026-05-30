В Україні за кілька днів до літа випав сніг — де вирує негода

Піп Іван і Чорногору накрила зима, також спостерігаються сильні пориви вітру.

Анастасія Павленко
На вершині Піп Івану хмарно

Сьогодні, 30 травня, на гору Піп Іван, одну з найвищих вершин Карпат, наприкінці травня повернулася зимова погода.

«Станом на 9.05 30.05.2026 на горі Піп Іван хмарно, сніг, вітер західний 13 м/с, температура повітря -1°С», — йдеться у повідомленні рятувальників Прикарпаття у Facebook.

Така погода у цій місцевості, за словами гірського рятувальника Василя Фіцака, є стабільною.

«У Чорногорі все стабільно, пішов сніжок, а позначка термометра на -1С», — зазначив він.

Раніше синоптики повідомили, що в Україні очікується різке зниження температури повітря, яке в окремих областях удень не перевищить +10…+13 градусів.

