ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1046
Час на прочитання
1 хв

РФ вдруге за ранок вдарила по великому місту: є загиблий, серед руйнувань — житловий будинок (фото, відео)

Житловий будинок у Запоріжжі постраждав від атаки РФ.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Атака на Запоріжжя.

Атака на Запоріжжя. / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Доповнено додатковими матеріалами

У суботу, 30 травня, російські війська потужно обстрілюють Запоріжжя. За ранок окупанти двічі вдарили по місту. Сталися «прильоти». Є жертви.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Одна людина загинула, одна поранена — ворог знову атакував Запоріжжя», — поінформувава голова ОВА.

З його слів, російський безпілотник вдарив території одного з об’єктів промислової інфраструктури. На місці влучання виникла пожежа.

Пізніше Федоров додав, що внаслідок ворожої атаки пошкоджений житловий будинок — сталися руйнування, виникла пожежа.

Наслідки атаки — фото, відео

Житловий будинок у Запоріжжі постраждав від атаки РФ. / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Житловий будинок у Запоріжжі постраждав від атаки РФ. / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Житловий будинок у Запоріжжі постраждав від атаки РФ. / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Житловий будинок у Запоріжжі постраждав від атаки РФ. / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Житловий будинок у Запоріжжі постраждав від атаки РФ. / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Житловий будинок у Запоріжжі постраждав від атаки РФ. / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Зауважимо, у Запорізькому районі від 06:49 лунають сирени. Від ранку окупанти атакують місто. Зокрема, військові попереджали про загрозу БпЛА і КАБів.

Нагадаємо, після 07:00 окупанти отакували Запоріжжя — після вибухів сталися влучання. Під прицілом була промислова інфраструктура обласного центру. У лікарні помер чоловіків, у якого були важкі поранення.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
1046
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie