Атака на Запоріжжя. / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

У суботу, 30 травня, російські війська потужно обстрілюють Запоріжжя. За ранок окупанти двічі вдарили по місту. Сталися «прильоти». Є жертви.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Одна людина загинула, одна поранена — ворог знову атакував Запоріжжя», — поінформувава голова ОВА.

З його слів, російський безпілотник вдарив території одного з об’єктів промислової інфраструктури. На місці влучання виникла пожежа.

Пізніше Федоров додав, що внаслідок ворожої атаки пошкоджений житловий будинок — сталися руйнування, виникла пожежа.

Наслідки атаки — фото, відео

Житловий будинок у Запоріжжі постраждав від атаки РФ. / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Зауважимо, у Запорізькому районі від 06:49 лунають сирени. Від ранку окупанти атакують місто. Зокрема, військові попереджали про загрозу БпЛА і КАБів.

Нагадаємо, після 07:00 окупанти отакували Запоріжжя — після вибухів сталися влучання. Під прицілом була промислова інфраструктура обласного центру. У лікарні помер чоловіків, у якого були важкі поранення.

