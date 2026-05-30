РФ вдруге за ранок вдарила по великому місту: є загиблий, серед руйнувань — житловий будинок (фото, відео)
Житловий будинок у Запоріжжі постраждав від атаки РФ.
У суботу, 30 травня, російські війська потужно обстрілюють Запоріжжя. За ранок окупанти двічі вдарили по місту. Сталися «прильоти». Є жертви.
Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
«Одна людина загинула, одна поранена — ворог знову атакував Запоріжжя», — поінформувава голова ОВА.
З його слів, російський безпілотник вдарив території одного з об’єктів промислової інфраструктури. На місці влучання виникла пожежа.
Пізніше Федоров додав, що внаслідок ворожої атаки пошкоджений житловий будинок — сталися руйнування, виникла пожежа.
Наслідки атаки — фото, відео
Зауважимо, у Запорізькому районі від 06:49 лунають сирени. Від ранку окупанти атакують місто. Зокрема, військові попереджали про загрозу БпЛА і КАБів.
Нагадаємо, після 07:00 окупанти отакували Запоріжжя — після вибухів сталися влучання. Під прицілом була промислова інфраструктура обласного центру. У лікарні помер чоловіків, у якого були важкі поранення.