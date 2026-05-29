Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
55
Час на прочитання
1 хв

День ангела 29 травня: кого та як вітати з іменинами

29 травня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 29 травня, день ангела

Хто святкує день ангела 29 травня

29 травня 2026 року привітайте з іменинами Феодосію.

Феодосія — давньогрецьке походження, означає «дар Божий». В дитинстві спокійна, добра, товариська, легко йде на контакт. В дорослому віці стає впевненою в собі, благочестивою, доброзичливою.

День ангела 29 травня — душевні привітання в прозі

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від усього злого, дарує спокій у душі та мудрість у рішеннях. Хай у твоєму житті буде більше світла, радості та щирих людей.

***

З Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель невидимо тримав тебе за руку в найважливіші моменти життя, допомагав долати труднощі та завжди вів дорогою добра, любові й гармонії.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай ангел-охоронець щодня наповнює твоє серце вірою, натхненням і спокоєм, а життя дарує приємні сюрпризи, щасливі зустрічі та здійснення найзаповітніших мрій.

***

З Днем ангела! Нехай твій небесний захисник завжди стоїть за твоїм плечем, відводить негаразди і допомагає бачити світ у найяскравіших барвах. Бажаю тобі міцного здоров’я, любові та внутрішньої рівноваги.

***

Вітаю з Днем ангела! Хай твій ангел-охоронець наповнює кожен день теплом, надією та вірою в краще. Нехай у твоєму житті завжди буде місце для щастя, добра і справжнього душевного затишку.

