Жаба на вечерю: дослідники розкрили моторошні методи полювання павукоподібних у Південній Америці

Хижак та його здобич були приблизно однакового розміру / Фото: Calvache, E., et al. / Ecology and Evolution (2026) / CC BY 4.0

Зазвичай павукоподібні живляться іншими безхребетними — дрібними павуками чи комахами. Однак нові спостереження доводять, що навіть ті види, які не мають отрути, не обмежуються таким скромним раціоном і успішно кидають виклик хребетним.

Про те, як довгоногі косарики (Opiliones) полюють на жаб, пише IFLScience.

Як відбувається полювання без отрути

Косарики — це велика група павукоподібних, яка налічує близько 6 700 видів (у народі їх часто називають довгоніжками). Вони абсолютно позбавлені отрути, проте мають широкий арсенал тактик для захоплення здобичі, яка може в кілька разів перевищувати їхні власні розміри.

Для втримання таких великих жертв ці істоти покладаються на фізичну силу: вони застосовують свої міцні, вкриті панциром тіла та спеціальні шипуваті ротові апарати — педипальпи.

Фото: Calvache, E., et al. / Ecology and Evolution (2026) / CC BY 4.0

«Мармеладні ведмедики» джунглів

Кілька успішних випадків такого полювання науковці зафіксували під час спостережень у Південній Америці:

В Еквадорі дослідники помітили, як косарики повільно поїдали живих жаб просто на листі рослин високо над землею.

У Колумбії зафіксували інцидент, коли хижак міцно тримав жабу за праву задню лапку під час трапези.

«Я не думав, що в цьому є щось особливе. Жаби є чудовою здобиччю для всіх. У них немає ні луски, ні твердих кісток. Вони наче мармеладні ведмедики в лісі», — розповів гід одного з еквадорських заповідників Лізардо Проаньо.

Навіщо косарикам така велика здобич

Автори дослідження зазначають, що періодичне споживання такої великої здобичі є вкрай важливим джерелом макроелементів для цих членистоногих. Річ у тім, що деякі види косариків витрачають надзвичайно багато енергії на охорону яєць та догляд за потомством.

Така поведінка суттєво обмежує їхні можливості для регулярного харчування, тому велика «вечеря» у вигляді жаби дозволяє компенсувати втрачені калорії.

Нагадаємо, в Україні виявлено павука, який жив лише у кількох точках світу. Це рідкісний вид Parasyrisca arabonica, який раніше був відомий лише в Угорщині та на Південному Уралі.

