Жаба на вечерю: дослідники розкрили моторошні методи полювання павукоподібних у Південній Америці
Позбавлені отрути довгоногі косарики, які зазвичай харчуються дрібними комахами, здатні використовувати свої міцні шипасті кінцівки для захоплення та поїдання значно більшої здобичі, зокрема живих жаб.
Зазвичай павукоподібні живляться іншими безхребетними — дрібними павуками чи комахами. Однак нові спостереження доводять, що навіть ті види, які не мають отрути, не обмежуються таким скромним раціоном і успішно кидають виклик хребетним.
Про те, як довгоногі косарики (Opiliones) полюють на жаб, пише IFLScience.
Як відбувається полювання без отрути
Косарики — це велика група павукоподібних, яка налічує близько 6 700 видів (у народі їх часто називають довгоніжками). Вони абсолютно позбавлені отрути, проте мають широкий арсенал тактик для захоплення здобичі, яка може в кілька разів перевищувати їхні власні розміри.
Для втримання таких великих жертв ці істоти покладаються на фізичну силу: вони застосовують свої міцні, вкриті панциром тіла та спеціальні шипуваті ротові апарати — педипальпи.
«Мармеладні ведмедики» джунглів
Кілька успішних випадків такого полювання науковці зафіксували під час спостережень у Південній Америці:
В Еквадорі дослідники помітили, як косарики повільно поїдали живих жаб просто на листі рослин високо над землею.
У Колумбії зафіксували інцидент, коли хижак міцно тримав жабу за праву задню лапку під час трапези.
«Я не думав, що в цьому є щось особливе. Жаби є чудовою здобиччю для всіх. У них немає ні луски, ні твердих кісток. Вони наче мармеладні ведмедики в лісі», — розповів гід одного з еквадорських заповідників Лізардо Проаньо.
Навіщо косарикам така велика здобич
Автори дослідження зазначають, що періодичне споживання такої великої здобичі є вкрай важливим джерелом макроелементів для цих членистоногих. Річ у тім, що деякі види косариків витрачають надзвичайно багато енергії на охорону яєць та догляд за потомством.
Така поведінка суттєво обмежує їхні можливості для регулярного харчування, тому велика «вечеря» у вигляді жаби дозволяє компенсувати втрачені калорії.
Нагадаємо, в Україні виявлено павука, який жив лише у кількох точках світу. Це рідкісний вид Parasyrisca arabonica, який раніше був відомий лише в Угорщині та на Південному Уралі.