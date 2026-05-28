Газове опалення зникає: чим його замінюють у Європі та США

У Німеччині та США дедалі активніше просувають перехід від газового опалення до електричних систем.

Про це повідомляє Еcoticias.

У кількох великих країнах і штатах газові котли вже перестають бути стандартним рішенням для новобудов. Зокрема, у Нью-Йорку ухвалили закон про поступовий перехід нових будівель на електричне опалення та побутову техніку.

Що змінюється у США

Згідно із законом All-Electric Buildings Act, більшість нових будинків до семи поверхів у Нью-Йорку мають використовувати електричне опалення вже з 2026 року. Для вищих житлових будівель та окремих комерційних об’єктів перехід запланований на 2029 рік.

Водночас чинні будинки під ці вимоги не підпадають. Також передбачені винятки для лікарень, ресторанів, промислових і сільськогосподарських об’єктів.

Однак реалізацію закону тимчасово призупинили після судових позовів, тому його впровадження поки відкладене.

Німеччина переглядає жорсткі правила

Німеччина останніми роками активно просувала відмову від викопного палива у системах опалення. Відповідно до закону про енергетику будівель, нові системи опалення мали щонайменше на 65% працювати на відновлюваній енергії.

Саме ця норма зробила теплові насоси однією з найбільш обговорюваних тем серед власників житла.

Втім, нині уряд Німеччини готує пом’якшення правил. Новий законопроєкт дозволить ширший вибір систем — від теплових насосів і централізованого теплопостачання до гібридних систем, біомаси, газу та навіть мазуту.

Чому теплові насоси набирають популярність

Тепловий насос працює не так, як газовий котел. Він переносить тепло з повітря, води або ґрунту та використовує електроенергію для обігріву приміщення.

За даними Міжнародного енергетичного агентства (IEA), сучасні теплові насоси можуть бути у 3–5 разів ефективнішими за традиційні газові котли.

Крім опалення, багато моделей також можуть охолоджувати будинок улітку, замінюючи кондиціонер.

Головна проблема — висока ціна

Попри переваги, теплові насоси залишаються дорогими для багатьох домогосподарств. Вартість купівлі та монтажу часто значно перевищує встановлення звичайного газового котла.

Особливо це стосується будинків, де потрібна модернізація електромереж, утеплення або заміна радіаторів.

Саме тому у багатьох країнах влада пропонує субсидії, пільгові кредити та компенсації для стимулювання переходу на електричне опалення.

Світовий тренд набирає обертів

Перехід до електричного опалення стає частиною ширшої тенденції — розвитку «зелених» будинків із сонячними панелями, акумуляторами та розумними енергосистемами.

Попри суперечки щодо вартості та термінів впровадження, у світі поступово відходять від ідеї, що газове опалення має залишатися стандартом для нових будівель.

