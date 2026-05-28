Катастрофа без виверження: як найнебезпечніший вулкан США може раптово знищити 60 тисяч людей

Гора Рейнір приховує смертельну небезпеку для десятків тисяч людей / © Вікіпедія

Вчені попереджають про катастрофічну загрозу для штату Вашингтон: раптовий вулканічний селевий потік здатен знищити одразу кілька міст за лічені хвилини. Вулкан Рейнір, який вважається найнебезпечнішим у країні, загрожує понад 60 тисячам місцевих жителів, що опинилися в зоні ризику.

Про неминучу небезпеку та нищівну природу таких стихійних лих пише Daily Mail із посиланням на науковців та фахівців Обсерваторії вулканів Каскадних гір.

Що таке лахар та чим він загрожує

Лахари — це надзвичайно швидкі вулканічні селеві потоки, здатні стирати з лиця землі цілі міста.

Вони утворюються, коли вода стрімко змішується з пухкими породами, попелом та уламками на схилах вулкана. Найбільше вчених лякає той факт, що лахар може виникнути абсолютно раптово, навіть без виверження чи потужного землетрусу. Достатньо сильних злив, танення льодовиків або незначного зсуву ґрунту, щоб дестабілізувати частину вулкана.

Колишній геофізик Енді Локхарт зазначає, що міста Ортінг, Пюаллап та Самнер розташовані просто на шляху потенційної катастрофи. Загалом у зоні ризику в окрузі Пірс проживає близько 150 тисяч осіб.

Якщо на західному схилі Рейніра станеться раптовий обвал, смертоносний потік може накрити сусідні населені пункти всього за 30 хвилин.

Масштабні навчання та вплив клімату

За словами експертів, коли такий потік досягає населених пунктів, він може мати висоту в десятки метрів і рухатися з нищівною силою. Небезпека настільки реальна, що екстрені служби регулярно проводять евакуаційні навчання. Зокрема, 23 квітня відбулася одна з найбільших у світі симуляцій евакуації через загрозу лахара, в якій взяли участь понад 45 тисяч учнів та співробітників з більш ніж 20 шкіл.

Науковці також б’ють на сполох через те, що зміни клімату лише посилюють ризики. Танення льодовиків і частіші суворі шторми підвищують імовірність дестабілізації порід, що робить нову катастрофу на північному заході Тихоокеанського узбережжя не просто ймовірною, а майже неминучою.

