Рахунки автоматично заблокують: "Ощадбанк" назвав категорію платіжних карток, які більше не обслуговуватиме

Банківська картка / © Фото з відкритих джерел

Реклама

«Ощадбанк» автоматично продовжив термін дії платіжних карток для частини клієнтів до 31 грудня 2026 року.

Про це повідомили у пресслужбі банку.

Йдеться про картки, термін дії яких завершився або завершується починаючи з лютого 2022 року.

Реклама

У банку пояснили, що продовження відбуватиметься автоматично, тому клієнтам не потрібно додатково звертатися до відділень для активації картки.

Водночас автоматичне продовження не поширюється на деякі категорії карток. Зокрема, це стосується:

карток, за якими не проводилися операції з 1 січня 2025 року або які фактично не використовувалися;

карток із нульовим або від’ємним залишком коштів на рахунку.

В «Ощадбанку» також нагадали, що якщо картку вже перевипустили, отримати її можна у будь-який зручний час у відділенні банку.

Таке рішення ухвалене для спрощення доступу клієнтів до банківських послуг в умовах воєнного стану та можливих обмежень із фізичним переоформленням карток.

Реклама

Нагадаємо, НБУ переписав правила для платіжних карток. Відтепер банки передаватимуть більше даних про отримувачів коштів, а квитанції стануть інформативнішими.

Новини партнерів