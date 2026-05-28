Рахунки автоматично заблокують: "Ощадбанк" назвав категорію платіжних карток, які більше не обслуговуватиме
«Ощадбанк» пояснив, для яких карток не діятиме автоматичне продовження терміну дії до кінця 2026 року.
«Ощадбанк» автоматично продовжив термін дії платіжних карток для частини клієнтів до 31 грудня 2026 року.
Про це повідомили у пресслужбі банку.
Йдеться про картки, термін дії яких завершився або завершується починаючи з лютого 2022 року.
У банку пояснили, що продовження відбуватиметься автоматично, тому клієнтам не потрібно додатково звертатися до відділень для активації картки.
Водночас автоматичне продовження не поширюється на деякі категорії карток. Зокрема, це стосується:
карток, за якими не проводилися операції з 1 січня 2025 року або які фактично не використовувалися;
карток із нульовим або від’ємним залишком коштів на рахунку.
В «Ощадбанку» також нагадали, що якщо картку вже перевипустили, отримати її можна у будь-який зручний час у відділенні банку.
Таке рішення ухвалене для спрощення доступу клієнтів до банківських послуг в умовах воєнного стану та можливих обмежень із фізичним переоформленням карток.
Нагадаємо, НБУ переписав правила для платіжних карток. Відтепер банки передаватимуть більше даних про отримувачів коштів, а квитанції стануть інформативнішими.