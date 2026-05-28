Навіщо Путін лякав новими ударами по Києву: політолог розкрив справжню мету

Заяви Росії про системні удари по Києву є психологічним тиском. Цією спецоперацією Кремль хотів спровокувати паніку серед закордонних дипломатів та через тиск на Вашингтон повернути США за стіл переговорів на умовах Москви.

Про це заявив український політолог Володимир Фесенко.

Цілі та об’єкти російського інформаційного тиску

Політолог зазначає, що погрози озвучило саме МЗС РФ, а не Путін чи Міноборони, щоб посіяти паніку у світі. Росія сподівалася, що іноземні посли масово виїдуть із Києва, і це покаже нібито її перевагу у війні.

«Поки це виглядає як потужна російська ІПСО (інформаційно-психологічна спецоперація), я б навіть сказав — „психічна атака“, але із застосуванням МЗС РФ. І хоча погрожують Україні, однак лякали західний дипломатичний корпус в Києві і намагалися тиснути на США», — зазначив Володимир Фесенко.

Він додав, що Кремль прагнув досягти значного ефекту безпосередньо через інформаційний тиск на дипломатів та жителів столиці.

«Політико-психологічна перемога була б отримана Росією навіть без застосування зброї», — підкреслив аналітик, констатувавши, що цей план провалився завдяки принциповій позиції ЄС, ООН, міжнародних партнерів та спокою киян.

Окремим завданням ІПСО був тиск на керівництво США: міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров особисто телефонував державному секретарю США Марко Рубіо, щоб передати попередження для Дональда Трампа.

Проте спроба провалилася — Рубіо відреагував стримано, Трамп не надав жодної реакції, а посольство США у Києві продовжило роботу. Окрім того, погрози були спрямовані на внутрішню російську аудиторію на тлі розчарування затяжною війною та відсутності перемог на фронті.

Подальші загрози та військово-політичні сценарії

Володимир Фесенко зазначив: те, що ударів досі немає, не означає, що їх не буде — росіянам просто треба час, щоб назбирати ракети. Ці погрози дипломатів можуть бути прикриттям для справжніх масованих атак, адже росіяни розраховують, що в України не вистачає ракет для систем «Patriot».

Аналітик вважає, що найближчими місяцями Росія спробує піти в літній наступ, оскільки її весняні атаки повністю провалилися. Так Кремль хоче посилити свої позиції для майбутніх переговорів, хоча загарбати весь Донбас до кінця літа росіяни навряд чи зможуть. Крім того, вони знову зроблять ставку на масовані обстріли з повітря.

У разі завершення переговорів США з Іраном можлива спроба відновити тристоронні мирні переговори за участю Віткоффа і Кушнера. Проте прогресу не буде, якщо в центрі уваги залишатиметься територіальне питання. Експерт назвав умови, за яких восени може відкритися новий етап дипломатичного врегулювання.

«На мій погляд, нове вікно можливостей для реального відновлення переговорного процесу може виникнути восени, якщо провалиться спроба літнього наступу росіян, якщо українські повітряні удари можуть спричинити паливну кризу в деяких російських регіонах, і ще більше послаблят спроможність Росії продовжувати війну проти України, якщо буде посилений санкційний тиск на Росію, а США в переговорному процесі зроблять акцент на припиненні вогню, а не територіальному питанні, і якщо Вашингтон в переговорах почне тиснути на Росію, а не на Україну», — підсумував Володимир Фесенко.

Нагадаємо, в Москві вирішили вкотре вдатися до телефонного шантажу: очільник російського МЗС Лавров зателефонував держсекретареві США Марко Рубіо.

Зі свого боку посольства Франції, Польщі та представництво ЄС відкинули погрози МЗС РФ щодо ударів по Києву. Дипломати не залишать столицю і продовжують роботу у звичному режимі.

У свою чергу генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив глибоку стурбованість через заяви РФ про плани атакувати українські оборонні підприємства та центри ухвалення рішень у Києві.

