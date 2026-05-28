Путін готує напад: Forbes назвав країни під загрозою та долю України

Нове попередження від Forbes: чому провал РФ в Україні змушує Путіна шукати нові жертви / © ТСН.ua

Реклама

Стратегія російського диктатора Володимира Путіна, спрямована на знищення України шляхом війни на виснаження, дає збій, але його дедалі відчайдушніші кроки можуть свідчити про те, що він хоче поширити війну на більше європейських країн.

Про це йдеться у статті авторитетного американського журналу Forbes.

На думку аналітика, ситуація для Кремля стає дедалі більш тупиковою, що змушує російське керівництво шукати асиметричні шляхи для тиску на міжнародну спільноту.

Реклама

Які країни під загрозою?

Автор статті припускає, що Росія може ескалювати конфлікт за межі України. Москва кидає погрози на адресу балтійських країн Литви, Латвії та Естонії. Це включає словесні та кібератаки, а нещодавно — відправку дронів у бік Литви. Кремль висуває неправдиві звинувачення, які в майбутньому можуть бути використані як привід для військових атак.

Путін може взяти приклад з агресії Гітлера проти Чехословаччини в 1938 році, стверджуючи, що там страждають люди німецького походження. Путін стверджуватиме, що російські меншини переслідуються, і тому він повинен направити сили, щоб їх врятувати. Етнічні росіяни становлять близько 25% населення Латвії та близько 20% в Естонії. Але будь-яка відмовка підійде.

Яка мета Путіна

На думку видання, Путін хоче розколоти ЄС і НАТО і зробити Москву домінуючою силою в Європі. Чи ризикнув би президент США Дональд Трамп розпочати війну з Росією, якби Путін справді вчинив агресію проти балтійської країни, навіть якщо вона є членом НАТО? Або навіть якби Путін захопив один-два острови в Балтійському морі, які належать Швеції, Фінляндії чи Данії?

Путін може розрахувати, що Трамп заплющить на це очі. Зрештою, США послали жахливий сигнал, вивівши сили та військову техніку з Європи в той час, коли континент стикається з першою реальною можливістю нападу за десятиліття. Скорочення виходять далеко за рамки дружнього поштовху для збільшення оборонних витрат НАТО. США заявили НАТО, що вони мають на меті скоротити до 50% кількість військової техніки, яку вони раніше надавали б у разі нападу або загрози нападу. Це запрошення до майбутніх проблем.

Реклама

У виданні нагадали, що у 1950 році державний секретар США Дін Ачесон виступив з промовою, в якій виключив Південну Корею з територій, які Вашингтон вважав критично важливими для амерканської безпеки. Відчувши нагоду, Москва дала Північній Кореї зелене світло для нападу на Південну Корею. Війна коштувала 38 000 життів американців і забрала життя понад 2 мільйонів корейців.

«На жаль, наше бажання укласти угоду з радикальним, терористичним іранським урядом, який ніколи не дотримувався незручних обіцянок, не зупинить наших супротивників», — зазначає автор статті.

Тому у Forbes заклкають збільшити допомогу Україні та зміцнити американські позиції серед європейських союзників.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав докупи всі прогнози про закінчення війни, з’ясував причини інформаційного хаосу та спробував знайти найбільш реалістичний сценарій.

Реклама

Новини партнерів