"Ознака повного відчаю": американський когресмен "розніс" погрози Лаврова

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров / © Associated Press

Член Палати представників США Джим Гаймс заявив, що погрози очільника МЗС РФ Сергія Лаврова на адресу дипломатів у Києві свідчать про «повний відчай» російського керівництва на тлі ситуації на фронті.

Про це американський конгресмен сказав під час брифінгу в українській столиці разом із сенатором Річардом Блюменталем.

Гаймс, який є старшим представником демократів у Комітеті з розвідки Палати представників США, заявив, що російські погрози мають одразу кілька пояснень.

«По-перше, це ознака повного відчаю. Вперше за дуже тривалий час росіяни втрачають позиції в Україні в загальному підсумку. І ціна, яку вони платять за оборону та спроби захопити додаткові території, є приголомшливою», — сказав він.

Американський політик також заявив, що найближчими місяцями українські сили, на його думку, продовжать повертати території та завдавати російській армії значних втрат.

Окремо Гаймс назвав погрози дипломатам проявом підходу держави, яка звикла до воєнних злочинів.

«Погрожувати цивільному населенню і дипломатам серед цього цивільного населення — це цілком показово для росіян, які звикли до воєнних злочинів: обстрілів лікарень, пологових будинків, неурядових організацій», — наголосив конгресмен.

За його словами, такі заяви російської сторони матимуть протилежний ефект для Вашингтона та лише посилять підтримку України з боку США.

«Я вже планую свою наступну поїздку сюди. І разом із сенатором ми повернемося до Вашингтона, щоб переконатися: погрози Сергія Лаврова призведуть до додаткової допомоги для народу України», — заявив Гаймс.

Він також високо оцінив співпрацю американської та української розвідок, назвавши її «надзвичайно важливим внеском у загальні воєнні зусилля».

Конгресмен додав, що попри політичну поляризацію у США американське суспільство продовжує підтримувати Україну.

Погрози МЗС РФ ударити по Києву — що відомо

Нагадаємо, Сполучені Штати та низка європейських країн категорично відкинули попередження Москви про необхідність евакуації своїх громадян і дипломатів із Києва напередодні нових масованих атак.

Раніше росЗМІ заявляли, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров поговорив телефоном з держсекретарем США Марко Рубіо. Під час розмови російський посадовець нібито заявив американському урядовцеві про нові «системні удари» РФ по Києву.

Згодом журналіст «Радіо Свобода» Алекс Рауфоглу заявив, що Путін через Лаврова та Рубіо передав Трампові повідомлення щодо України.

